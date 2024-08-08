Nobel ödüllü Yunus, yönetime geçmek için Bangladeş'e dönüyor

Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, öğrencilerin önderliğindeki ayaklanmanın Şeyh Hasina'nın 15 yıllık iktidarını sona erdirmesinin ardından geçici bir hükümete liderlik etmek üzere Bangladeş'e geri dönüyor.
84 yaşındaki Yunus'un, perşembe akşamı ülkenin yeni lideri olarak yemin ederek ordunun "güzel ve demokratik" olacağına dair söz verdiği süreci başlatması bekleniyor.
ORDU, PROTESTOCULARIN YANINDA
Bangladeş ordusu hafta sonunda Hasina'ya karşı cephe aldı ve milyonlarca Bangladeşli protestocunun gösterileri eşliğinde Hasina komşu ülke Hindistan'a kaçmak zorunda kaldı.
2009'dan beri iktidarda olan 76 yaşındaki Hasina, pazartesi günü yüz binlerce insanın Dakka sokaklarına akın etmesiyle görevi bıraktı.
"EVE DÖNMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
Bunun üzerine ordu, 2006 yılında Nobel kazanan Yunus'un geçici bir hükümete liderlik etmesi yönündeki öğrenci taleplerini kabul etti.
Yunus, başkent Dakka'ya giderken Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eve dönmeyi, neler olduğunu ve içinde bulunduğumuz sıkıntıdan kurtulmak için nasıl örgütlenebileceğimizi görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
"ÜLKEYİ İNŞA ETMEYE HAZIR OLUN"
Tecrübeli akademisyen, siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle altı ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından bu yıl yurtdışına çıkmıştı. Çarşamba günü Dakka mahkemesi tarafından beraat ettirildi. Yunus hakkında 100'den fazla ceza davası açılmıştı.
Yunus eve dönüş yolculuğuna başlamadan önce, "Sakin olun ve ülkeyi inşa etmeye hazır olun. Eğer şiddet yolunu seçersek her şey yok olacaktır" dedi.
Ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman, Yunus'u desteklediğini ve Perşembe akşamı geçici hükümete liderlik etmek üzere yemin etmesini umduğunu söyledi.
Yunus seçimlerin "birkaç" ay içinde yapılmasını istediğini söyledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- Bangladeş
- Protesto