Nobel ödüllü Yunus, yönetime geçmek için Bangladeş'e dönüyor

Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus, öğrencilerin önderliğindeki ayaklanmanın Şeyh Hasina'nın 15 yıllık iktidarını sona erdirmesinin ardından geçici bir hükümete liderlik etmek üzere Bangladeş'e geri dönüyor.



84 yaşındaki Yunus'un, perşembe akşamı ülkenin yeni lideri olarak yemin ederek ordunun "güzel ve demokratik" olacağına dair söz verdiği süreci başlatması bekleniyor.

ORDU, PROTESTOCULARIN YANINDA



Bangladeş ordusu hafta sonunda Hasina'ya karşı cephe aldı ve milyonlarca Bangladeşli protestocunun gösterileri eşliğinde Hasina komşu ülke Hindistan'a kaçmak zorunda kaldı.



2009'dan beri iktidarda olan 76 yaşındaki Hasina, pazartesi günü yüz binlerce insanın Dakka sokaklarına akın etmesiyle görevi bıraktı.

"EVE DÖNMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"



Bunun üzerine ordu, 2006 yılında Nobel kazanan Yunus'un geçici bir hükümete liderlik etmesi yönündeki öğrenci taleplerini kabul etti.



Yunus, başkent Dakka'ya giderken Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Eve dönmeyi, neler olduğunu ve içinde bulunduğumuz sıkıntıdan kurtulmak için nasıl örgütlenebileceğimizi görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

