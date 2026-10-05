Nobel Tıp Ödülü açıklandı. Üç bilim insanı 1,2 milyon doları paylaştı
05.10.2026 12:51
Son Güncelleme: 05.10.2026 12:53
2026 Nobel Tıp Ödülü Karl Deisseroth ile Alman araştırmacılar Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi.
2026 Nobel Tıp Ödülü, beyindeki sinir hücrelerinin ışıkla kontrol edilmesini sağlayan optogenetik keşifleri nedeniyle Amerikalı Deisseroth ile Alman araştırmacılar Hegemann ve Nagel'e verildi.
2026 Nobel Tıp Ödülü, ışığa duyarlı iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle Amerikalı bilim insanı Karl Deisseroth ile Alman araştırmacılar Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi.
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü Nobel Meclisi tarafından seçilen 54 yaşındaki Amerikalı Deisseroth, 71 yaşındaki Alman Hegemann ve 73 yaşındaki Alman Nagel, 12 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) tutarındaki para ödülünü paylaşacak.
HÜCRELERİ IŞIKLA KONTROL EDEN YÖNTEM TIP DÜNYASINDA ÇIĞIR AÇTI
Nobel Komitesi, geliştirilen optogenetik yönteminin "canlı bir beyindeki tekil sinir hücrelerinin faaliyetini açıp kapatmayı mümkün kıldığını" bildirdi.
Ödül komitesi, açıklamasında, "Bu yöntem günümüzde beynin gizemlerini aydınlatmak amacıyla dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda kullanılıyor" ifadesine yer verdi.
Geleneksel olarak her yıl Nobel duyurularının ilk halkasını oluşturan fizyoloji veya tıp ödülünü; ilerleyen günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve iktisat alanlarındaki açıklamalar izleyecek.
İsveçli mucit ve sanayici Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda kurulan beş orijinal Nobel ödülü , Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kesintiler hariç, 1901 yılından bu yana dağıtılıyor. İktisat alanındaki altıncı ödül ise 1968 yılında İsveç Merkez Bankası (Riksbank) tarafından ihdas edildi.
Tıp ödülü geçmişte penisilinin keşfiyle 1945'te Alexander Fleming ve insan kan gruplarını bulan Karl Landsteiner'ın 1930 yılındaki tescili gibi bilim tarihindeki önemli çalışmalara verildi.
Geçen yılki ödülü ise bağışıklık sisteminin sağlıklı hücreleri nasıl koruduğunu açıklayan ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde yeni kapılar aralayan Amerikalı araştırmacılar Mary Brunkow ve Fred Ramsdell ile Japon bilim insanı Shimon Sakaguchi kazanmıştı.
Nobel sahipleri, ilgili kurumların atadığı uzman komiteler tarafından belirleniyor.
Alfred Nobel'in vasiyetini hazırladığı dönemde İsveç ile Norveç arasındaki birliğe dayanan gelenek uyarınca, Oslo'da sunulan Barış Ödülü haricindeki tüm ödüller Stockholm'de takdim ediliyor.
Törenler, Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta kraliyet ailelerinin katılımı ve gala ziyafetleriyle düzenleniyor.