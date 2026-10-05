Nobel Tıp Ödülü açıklandı. Üç bilim insanı 1,2 milyon doları paylaştı

İsveçli mucit ve sanayici Alfred Nobel'in vasiyeti doğrultusunda kurulan beş orijinal Nobel ödülü , Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kesintiler hariç, 1901 yılından bu yana dağıtılıyor. İktisat alanındaki altıncı ödül ise 1968 yılında İsveç Merkez Bankası (Riksbank) tarafından ihdas edildi.

Tıp ödülü geçmişte penisilinin keşfiyle 1945'te Alexander Fleming ve insan kan gruplarını bulan Karl Landsteiner'ın 1930 yılındaki tescili gibi bilim tarihindeki önemli çalışmalara verildi.

Geçen yılki ödülü ise bağışıklık sisteminin sağlıklı hücreleri nasıl koruduğunu açıklayan ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde yeni kapılar aralayan Amerikalı araştırmacılar Mary Brunkow ve Fred Ramsdell ile Japon bilim insanı Shimon Sakaguchi kazanmıştı.

Nobel sahipleri, ilgili kurumların atadığı uzman komiteler tarafından belirleniyor.

Alfred Nobel'in vasiyetini hazırladığı dönemde İsveç ile Norveç arasındaki birliğe dayanan gelenek uyarınca, Oslo'da sunulan Barış Ödülü haricindeki tüm ödüller Stockholm'de takdim ediliyor.

Törenler, Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta kraliyet ailelerinin katılımı ve gala ziyafetleriyle düzenleniyor.