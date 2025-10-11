Nobel'de gizlilik krizi: Kazanan aday sızdırılmış olabilir

Norveçli yetkililer, bu yılki Nobel Barış Ödülü’nün açıklanmasından hemen önce Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya yönelik çevrim içi bahislerde yaşanan olağandışı artış nedeniyle soruşturma başlattı.

Bu durum, gizliliğiyle bilinen Nobel Komitesi’nden nadir bir “sızıntı” yaşanmış olabileceği şüphesini doğurdu.

ŞÜPHELİ BAHİS HAREKETLERİ

Çevrimiçi bir bahis sitesinde, Machado’nun kazanma oranları Norveç saatiyle perşembe gece yarısından kısa süre sonra hızla yükseldi.

Site verilerine göre, başlangıçta yüzde 3,75 olan olasılık birkaç saat içinde yüzde 72,8’e fırladı.

Bu değişim, çok sayıda kullanıcının aniden Machado’ya yönelik yüksek miktarlı bahisler yapmasıyla gerçekleşti.

İddialara göre bir kullanıcı bu bahisten 65 bin doların üzerinde kazanç elde etti. Bir diğer kazananın hesabı ise bahsin yapıldığı gün açılmıştı.

NOBEL ENSTİTÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Nobel Enstitüsü Başkanı Kristian Berg Harpviken, Bloomberg’e yaptığı açıklamada “Bilgilerimiz üzerinden para kazanmak isteyen bir suç aktörünün hedefi olmuş olabiliriz” dedi.

Harpviken, daha sonra Norveç gazetesi Aftenposten’e yaptığı açıklamada, sızıntı olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmadığını, ancak konuyla ilgili resmi bir soruşturma başlatılacağını söyledi.

TARİHİ ÖDÜL VE TEPKİLER

Machado, cuma günü Norveç saatiyle 10.50’de Harpviken tarafından arandı ve 2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazandığı kendisine bildirildi.

Demokratik aktivizmi nedeniyle ödüle layık görülen Machado, Nobel Barış Ödülü’nü alan ilk Venezuelalı oldu.

YARIŞTA KİMLER VARDI?

Ödül açıklanmadan önce, çevrim içi bahislerde en yüksek olasılık Rus muhalif lider Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya’ya aitti. Onu ABD Başkanı Donald Trump izliyordu.

Ancak son saatlerde yaşanan beklenmedik hareketlilik, Machado’nun adının öne çıkmasına neden oldu.

Nobel Komitesi Başkanı Jorgen Watne Frydnes, Aftenposten’e yaptığı açıklamada “Yarım yüzyılı aşkın süredir son derece gizli bir süreç yürütüyoruz ve sırlarımızı koruma konusunda oldukça iyiyiz” dedi.

Ancak yaşanan bu olağan dışı durum, Nobel tarihindeki en ciddi gizlilik ihlallerinden biri olabileceği yönünde yorumlara yol açtı.