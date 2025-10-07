Nobel'i kazandı, kayıplara karıştı: Kimse ona ulaşamıyor!

2025 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan bilim insanlarından Fred Ramsdell’e ulaşılamadı. Ramsdell’in, cep telefonu sinyalinin çekmediği bir bölgede, Idaho’nun dağlık kesimlerinde doğa yürüyüşünde olduğu belirtildi.

Ramsdell, Seattle’dan Mary Brunkow ve Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nden Shimon Sakaguchi ile birlikte, bağışıklık sisteminin kendi vücuduna zarar vermesini engelleyen “düzenleyici T hücreleri” üzerine yaptıkları çığır açıcı keşiflerle bu yılki ödüle layık görüldü.

Üçlünün çalışmaları, “periferik immün tolerans” olarak bilinen sürecin anlaşılmasını sağlayarak otoimmün hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

ÖDÜLÜ DİJİTAL DETOKSTA KAZANDI

Ancak Ramsdell’in dijital detoks halinde olması, Nobel Komitesi’nin kendisine ödül haberini iletmesini engelledi.

Komite Sekreteri Thomas Perlmann, “Kendisine ulaşamıyoruz, muhtemelen doğada, keyfini sürüyor” dedi.

Ramsdell’in yakın arkadaşı ve meslektaşı Jeffrey Bluestone da, “Ben de aradım ama sinyal yok. Idaho’nun dağlarında sırt çantalı geziye çıkmış olabilir” ifadelerini kullandı.

KAPISINI ÇALARAK UYANDIRMIŞ

Nobel Komitesi, daha önce de benzer durumlarla karşılaşmıştı. 2020’de Ekonomi Ödülü’nü kazanan Paul Milgrom’a ulaşamayınca, diğer ödül sahibi Bob Wilson’ın kapısını çalıp onu uyandırması gerekmişti.

Bu yılki “kayıp Nobel sahibi” hikayesi ise, bilimin insanı doğadan koparmadığını bir kez daha hatırlatıyor.