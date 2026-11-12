Nöbetçi asker ABD Savunma Bakanı'nı azarladı. "Sessiz olun"

ABD 'de Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin seçimde yaşadığı büyük hezimetin ardından "Kongreden izin almadan savaş yürütmek, yargısız infazlar gerçekleştirmek" gibi suçlamalarla karşılaşan ve azledilmesi gündeme gelen Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu defa farklı bir olayla gündeme geldi.

Gaziler Günü (Veterans Day) kapsamında ABD'nin dört bir yanında törenler düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Gaziler Günü anma töreni ise Savunma Bakanı Pete Hegseth nedeniyle günün en çok konuşulan anlarına sahne oldu.

Törenin ardından Meçhul Asker Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Hegseth ve beraberindekiler, bölgeden ayrılırken yüksek sesle kahkahalar atıp aralarında konuşunca anıtta görevli nöbetçi askerin sesli uyarısıyla karşılaştı. Gruptan yükselen kahkahaların hemen ardından nöbetçi askerin, "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını koruyacaktır." şeklinde yüksek sesle yaptığı uyarı kameralara yansıdı.

Sosyal medyada olayla ilgili Hegseth ve beraberindekilere tepki gösteren birçok kullanıcı, askeri anıtın yanında herkesin daha saygılı olması gerektiği yönünde görüşlerini paylaştı.