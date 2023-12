Noel Baba gerçekte kimdir? (Aziz Nikolaos'ın hayatı)

AZİZ NİKOLAS KİMDİR?



Halk arasında Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos, Kaş ilçesindeki Likya Birliği'nin başkenti olan Patara'da doğdu. Genç bir din insanı olarak Myra'ya (Demre'ye) gelen Aziz Nikolaos, 6 Aralık 343 tarihinde azizlik mertebesine erişerek Demre'de öldü.



6 Aralık, Aziz Nikola Günü olarak kutlanır.6 Aralık tarihinde birçok ülkede çocuklara hediyeler verilir. Nikola Hollandacada Sinterklaas (Aziz Klaas) olarak biliniyordu. Hollandalı göçmenler Amerika'ya ulaştığında bu isim zamanla Santa Claus'a dönüştü.

GÜNÜMÜZDE NOEL BABA İMAJI



Günümüzdeki Noel Baba imajı, karikatürist Thomas Nast'ın 3 Ocak 1863 tarihli Harper's Weekly dergisinde yayınlanan çizimlerine dayanır. Nast'ın çizimleri ise 1822'de Amerikalı şair Clement Clarke Moore'un yazdığı kabul edilen ve ölümünden sonra kendisine atfedilen, "A Visit from Saint Nicholas" (Aziz Nikola'nın Ziyareti) ya da "Twas the Night Before Christmas" (Noel'den Önceki Geceydi) olarak bilinen şiirden esinlenmiştir.



Popüler Noel Baba imajı, çizer Haddon Sundblum'una aittir. Sundblum'un Noel Baba'sı, şişman, beyaz sakallı, uçları beyaz kürklü kırmızı bir kıyafet giyen, siyah kemerli, siyah çizmeli, yumuşak kırmızı şapkalıydı.