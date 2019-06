Fransa'da, Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli yeri olan ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde ülkenin Ver-Sur-Mer semtinde düzenlenen törene İngiltere Başbakanı Theresa May katıldı.



Burada kısa bir konuşma yapan Macron, Fransa için savaşan 25 bin askerin anısına buraya İngiliz anıtının inşa edileceğini belirterek, bu kararı May ile geçen yıl aldıklarını söyledi.



May de bu anıt için Macron'a teşekkür etti.



Macron ve May, konuşmalarının ardından inşa edilecek anıtın ilk taşını koydu.



Cumhurbaşkanı Macron, daha sonra Colleville-Sur-Mer semtindeki Amerikan mezarlığında ABD Başkanı Donald Trump'un katılacağı ayrı bir tören düzenleyecek.



2. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması, 6 Haziran 1944'te ABD, İngiltere ve Kanada'nın oluşturduğu 160 bin kişilik müttefik kuvvetleri tarafından Alman işgali altındaki Fransa'nın kuzey sahiline yapılmıştı.



AMERİKAN MEZARLIĞINDA DA TÖREN DÜZENLENDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğinde Colleville-Sur-Mer semtindeki Amerikan mezarlığında düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.



Burada konuşma yapan Macron, Fransa'nın ABD'li, İngiliz ve Kanadalı askerlerin Normandiya Çıkarması'nda yaptıklarını unutmadığını söyledi.



Ülkesinin ABD'ye ne kadar borçlu olduğunun bilincinde olduğunu belirten Macron, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin önemine değindi.



Macron, "Fransa halkı, insanlık tarihine çok şey katmış olan iki ulusumuz arasındaki dostluğu canlandırmaya hazır." dedi.



Trump da "Bugün Amerikalılar Fransız halkını kucaklıyor ve hayatını kaybedenleri andıkları için onlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



ABD'li askerlerin ABD'nin gururu olduğunu dile getiren Trump, "Dostlarımız ve ortaklarımızla ittifakımız savaş sırasında kuruldu. Bu ittifak birçok sınavdan geçti ve muhafaza edildi. Bu ittifakın bağı yok edilemez." diye konuştu.



Macron ve Trump konuşmalarının ardından savaş uçaklarının gösteri uçuşunu izledi.



Törende Macron'un eşi Brigitte Macron ve Trump'un eşi Melania Trump da hazır bulundu.



