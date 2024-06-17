Norveç, Filistinlilere maddi desteği artırıyor

Noveç uluslararası kalkınma bakanı, bugün yaptığı açıklamada, UNRWA'ya mevcut 275 milyon Nok'a (yaklaşık 25 milyon dolar) ilave olarak 100 milyon Nok (9 milyon dolar) katkıda bulunacak.



UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini de Oslo'da yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'da bir tür sessiz savaş yaşanıyor, Gazze savaşı olamsaydı oraya daha fazla odaklanılırdı" dedi.

Lazzarini, İsrail ordusunun yardımların girişine izin vermek için saldırıları duraklatmasına ilişkin, "Şu an için Refah ve Gazze'nin güneyinde çatışmalar devam ediyor, operasyonel olarak henüz değişen bir şey yok" yorumunu yaptı.

UNRWA'nın temmuz ayına kadar fonu olduğunu, sonrasının bilinmediğini sözlerine ekledi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de "Filistin otoritesinin Batı Şeria'da çökmesinin gerçek bir ihtmal olduğunu" ifade etti.



Norveç, geçtiğimiz ay İrlanda ve İspanya ile birlikte Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımıştı.