Norveç, Filistinlilere maddi desteği artırıyor

Norveç hükümeti, Birleşmiş Milletler Filistinlilere Yardım Ajansı (UNRWA) için maddi desteği artıracağını açıkladı. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, "Filistin otoritesinin Batı Şeria'da çökmesi gerçek bir ihtmal" dedi.

Norveç, Filistinlilere maddi desteği artırıyor
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide

Noveç uluslararası kalkınma bakanı, bugün yaptığı açıklamada, UNRWA'ya mevcut 275 milyon Nok'a (yaklaşık 25 milyon dolar) ilave olarak 100 milyon Nok (9 milyon dolar) katkıda bulunacak.

UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini de Oslo'da yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'da bir tür sessiz savaş yaşanıyor, Gazze savaşı olamsaydı oraya daha fazla odaklanılırdı" dedi.

Lazzarini, ordusunun yardımların girişine izin vermek için saldırıları duraklatmasına ilişkin, "Şu an için Refah ve Gazze'nin güneyinde çatışmalar devam ediyor, operasyonel olarak henüz değişen bir şey yok" yorumunu yaptı.

UNRWA'nın temmuz ayına kadar fonu olduğunu, sonrasının bilinmediğini sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide de " otoritesinin Batı Şeria'da çökmesinin gerçek bir ihtmal olduğunu" ifade etti.

Norveç, geçtiğimiz ay İrlanda ve İspanya ile birlikte Filistin Devleti'ni resmi olarak tanımıştı.

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

İrlanda, İspanya ve Norveç'ten Filistin Devleti'ni tanıma kararı

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