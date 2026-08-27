Norveç Kralı Harald'ın durumu ağırlaştı
27.08.2026 10:33
Norveç Kralı Harald
Norveç Kraliyet Sarayı, 17 Ağustos'tan bu yana hastanede tedavi gören 89 yaşındaki Kral Harald'ın sağlık durumunun kötüleştiğini duyurdu.
Norveç Kralı Harald'ın sağlık durumunun hastanede tedavi gördüğü sırada kötüleştiği açıklandı.
Norveç Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 89 yaşındaki Kral'ın sağlık durumunun artık “çok ciddi” olduğu bildirildi.
KRALİYET AİLESİ PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ
Kral Harald'ın durumunun ağırlaşmasının ardından eşi Kraliçe Sonja ile oğlu Veliaht Prens Haakon'un planlanan tüm programlarını iptal ettiği belirtildi.
Saray, Kral'ın sağlık durumuna ilişkin bunun dışında yeni bir ayrıntı paylaşmadı.
17 AĞUSTOS'TAN BERİ HASTANEDE
Avrupa'nın en yaşlı devlet başkanı olan Kral Harald, 17 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmıştı.
Kraliyet Sarayı daha önce yaptığı açıklamada, Kral'ın kanındaki bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olduğunu duyurmuştu.