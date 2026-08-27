Norveç Kralı Harald'ın durumu ağırlaştı

Norveç Kralı Harald'ın sağlık durumunun hastanede tedavi gördüğü sırada kötüleştiği açıklandı.

Norveç Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, 89 yaşındaki Kral'ın sağlık durumunun artık “çok ciddi” olduğu bildirildi.

KRALİYET AİLESİ PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Kral Harald'ın durumunun ağırlaşmasının ardından eşi Kraliçe Sonja ile oğlu Veliaht Prens Haakon'un planlanan tüm programlarını iptal ettiği belirtildi.

Saray, Kral'ın sağlık durumuna ilişkin bunun dışında yeni bir ayrıntı paylaşmadı.

17 AĞUSTOS'TAN BERİ HASTANEDE

Avrupa'nın en yaşlı devlet başkanı olan Kral Harald, 17 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmıştı.

Kraliyet Sarayı daha önce yaptığı açıklamada, Kral'ın kanındaki bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olduğunu duyurmuştu.