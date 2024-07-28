Norveç, Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istiyor

Norveç Kraliyet Büyükelçiliği, Golan saldırısının ardından gerilimin tırmanacağı gerekçesiyle Lübnan'daki vatandaşlarına çağrı yaptı. Norveç Dışişleri Bakanı Eide ise çatışmaların büyüme ihtimaline karşı, bölge liderlerine büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Norveç, Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istiyor
Golan'daki saldırıda 12 çocuk hayatını kaybetti.

Beyrut'taki Kraliyet Büyükelçiliği Facebook üzerinden, “'daki Hizbullah ile arasındaki çatışmanın tırmandığı” uyarısında bulundu.

Duyuruda, “Norveçli yetkililer, tüm Norveç vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye teşvik eden seyahat ipuçlarını hatırlatıyor” denildi.

Büyükelçilik şu açıklamayı yaptı: “Durumun daha da kötüleşmesi halinde, Lübnan dışına seyahat seçenekleri sınırlı hale gelebilir. Böyle bir durumda Norveç Büyükelçiliği, Norveç vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerine yardımcı olmak için çok sınırlı kaynaklara sahip olacaktır.”

Öte yandan Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Golan'daki Mecdel Şems saldırısını kınayan bir açıklama yaparak, “İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın tırmanmasının bölgede bir dönüm noktası olabileceğini” söyledi.

Tüm bölgedeki liderlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Bakan Eide, "Bu çatışmada çeşitli tarafları destekleyenler de dahil olmak üzere tüm taraflara itidalli davranmaları ve bunun büyük bir bölgesel savaşa dönüşmesini önlemek için ellerinden geleni yapmaları yönündeki güçlü çağrımızı yineliyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan, “Şimdi misilleme saldırılarının tırmanması tüm Orta Doğu'daki güvenlik durumu için sonuçlar doğurabilir” diye ekledi.

Gazze'de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulunan Eide, İsrail-Hamas ateşkesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yardımcı olacağını kaydetti.

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