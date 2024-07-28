Norveç, Lübnan'daki vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istiyor

Beyrut'taki Norveç Kraliyet Büyükelçiliği Facebook üzerinden, “Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmanın tırmandığı” uyarısında bulundu.



Duyuruda, “Norveçli yetkililer, tüm Norveç vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye teşvik eden seyahat ipuçlarını hatırlatıyor” denildi.



Büyükelçilik şu açıklamayı yaptı: “Durumun daha da kötüleşmesi halinde, Lübnan dışına seyahat seçenekleri sınırlı hale gelebilir. Böyle bir durumda Norveç Büyükelçiliği, Norveç vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerine yardımcı olmak için çok sınırlı kaynaklara sahip olacaktır.”

Öte yandan Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Golan'daki Mecdel Şems saldırısını kınayan bir açıklama yaparak, “İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın tırmanmasının bölgede bir dönüm noktası olabileceğini” söyledi.



Tüm bölgedeki liderlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Bakan Eide, "Bu çatışmada çeşitli tarafları destekleyenler de dahil olmak üzere tüm taraflara itidalli davranmaları ve bunun büyük bir bölgesel savaşa dönüşmesini önlemek için ellerinden geleni yapmaları yönündeki güçlü çağrımızı yineliyorum” ifadelerini kullandı.



Bakan, “Şimdi misilleme saldırılarının tırmanması tüm Orta Doğu'daki güvenlik durumu için sonuçlar doğurabilir” diye ekledi.



Gazze'de derhal ateşkes yapılması çağrısında bulunan Eide, İsrail-Hamas ateşkesinin bölgedeki gerginliğin azaltılmasına yardımcı olacağını kaydetti.