Norveç Prensesi Martha, alkol markası yüzünden davalık oldu

Norveç Prensesi Martha Louise'in Oslo Handverksdestilleri (OHD) şirketiyle beraber piyasaya sürdüğü özel cin nedeniyle davalık olduğu belirtildi.



Prenses Martha ve gelecek ay evleneceği nişanlısı Durek Verrett'in ortak projesinin, Norveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi'nin radarına takıldı.



Önümüzdeki ay Norveç'in Geiranger kentinde dört günlük bir düğünle Amerikalı iş adamı Durek Verrett ile evlenecek olan prensesin kraliyet unvanını ticari amaçlarla kullanmasına izin verilmiyor.



Çift, adlarını kullanan ve etikette unvanına atıfta bulunan bir düğün cini piyasaya sürdüğü için ağır eleştirilere maruz kaldı.



Ahududu, yaban mersini ve siyah frenk üzümü içeren cinin etiketinde, "Bu cini, Ağustos 2024'te Geiranger'de Prenses Märtha Louise ve Durek Verrett'in düğünü için yarattık" ifadesi yer alıyor.



Martha, iki yıl önce Kraliyet ailesindeki görevlerinden ayrıldığını ve Hollywood'da "şaman" olarak tanınan Verrett'le nişanlandığını duyurmuştu.



Norveç Kralı V. Harald, Martha'nın ticari işlerde kullanmaması şartıyla Kraliyet unvanını korumasına karar vermişti.



İkilinin düğünü UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Geiranger fiyordunda 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.