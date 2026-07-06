Norveç Prensesi'nden riskli ameliyat sonrası ilk fotoğraf

Norveç Kraliyet Sarayı, haziran ayında akciğer nakli geçiren Veliaht Prenses Mette-Marit'in ameliyat sonrası ilk fotoğraflarını yayınladı.

Sarayın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda 52 yaşındaki Mette-Marit, eşi Veliaht Prens Haakon ile birlikte Norveç'in Brezilya'yı yenerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldiği karşılaşmayı sarayda takip ederken görüldü.

Bir diğer karede ise çift, sarayın penceresinden dışarıda kutlama yapan kalabalığı izliyor.

Paylaşımda, "Dün akşam tarihi bir geceye dönüştü." ifadeleri kullanıldı.

HENÜZ HASTANEDEN TABURCU EDİLMEDİ

Her ne kadar fotoğraflar sarayda çekilmiş olsa da, Kraliyet Sarayı sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada Mette-Marit'in henüz hastaneden taburcu edilmediğini belirtti.

Prensesin, tedavi sürecinin kontrollü şekilde devam ettiği ifade edildi.

HAZİRAN AYINDA AKCİĞER NAKLİ YAPILDI

Mette-Marit'e 2018 yılında, akciğerlerde kalıcı hasara ve nefes darlığına yol açan pulmoner fibrozis teşhisi konulmuştu.

Sağlık sorunları nedeniyle son yıllarda resmi görevlerini azaltan prensesin durumunun son altı ayda belirgin şekilde kötüleştiği açıklanmıştı.

Doktorları, 5 Haziran'da Mette-Marit'in akciğer nakli bekleme listesine alındığını duyurmuş, Kraliyet Sarayı ise 17 Haziran'da naklin başarıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

NORVEÇ KRALİYETİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Veliaht Prenses Mette-Marit'in sağlık mücadelesi, ailesini ilgilendiren bazı tartışmaların gölgesinde yaşandı.

Önceki ilişkisinden olan oğlu Marius Borg Hoiby , haziran ayında iki tecavüz suçlaması ve 32 ayrı suçtan dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mette-Marit'in adı ayrıca, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile 2011-2014 yılları arasında sürdürdüğü temaslara ilişkin belgeler ardından da gündeme gelmişti. Belgeler, Norveç kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.