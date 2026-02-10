Norveç Prensesi'nin oğlu "uykuda tecavüz" ile suçlanıyor. Akıllı saat delil sayıldı

Veliaht Prenses Mette-Marit’in, 2001’de Veliaht Prens Haakon ile evliliğinden önceki ilişkisinden olan 29 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby , dört kadına tecavüz ve eski kız arkadaşlarına yönelik saldırılar dahil 38 suçlamayla yargılanıyor.

Hoiby, en ağır suçlamaları reddederken, mahkumiyet halinde 16 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

UYKUDA CİNSEL SALDIRI

Savcılığa göre olay, 8 Ekim 2023’te Norveç’in Lofoten Adaları’nda bir apartmanda düzenlenen after-party sonrasında yaşandı.

Mağdur, Tinder üzerinden tanıştığı Hoiby ile rızaya dayalı bir ilişkinin ardından uykuya daldığını, daha sonra rızası olmadan cinsel ilişkinin yeniden başladığını söyledi.

Kadın ifadesinde, “Uyurken biriyle nasıl cinsellik yaşanabileceğini anlayamıyorum. Kendi saldırıma tanık olmamak için gözlerimi kapattım.” sözlerini kullandı.

O anlarda bedensel olarak hazır olmadığını, acı hissettiğini ve kendini bedenden kopmuş gibi hissettiğini anlattı.

VİDEO VE AKILLI SAAT VERİLERİ DELİL OLDU

Savcılık, mağdurun “hayır diyebilecek durumda olmadığını” göstermek amacıyla Hoiby’nin kendi telefonuyla çektiği ve polisin daha sonra ele geçirdiği beş saniyelik bir videoyu delil olarak sundu. Savcı Sturla Henriksbo, videonun kadının o sırada uyuduğunu gösterdiğini söyledi.

Ayrıca mağdurun akıllı saatinden elde edilen veriler de mahkemeye sunuldu. Savcılığa göre kalp atış hızındaki değişim belirleyici bir gösterge.