Norveç Prensesi'nin oğluna "uykuda tecavüz" iddiası. Bir gecede 27 video ve 4 fotoğraf çekmiş

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu hakkında açılan tecavüz davasında dördüncü kadın, 2024’te yaşandığı iddia edilen bir olayla ilgili mahkemede ifade verdi.

29 yaşındaki Marius Borg Hoiby, aralarında dört kadına baygın ya da uykudayken tecavüz ettiği suçlamasının da bulunduğu toplam 38 ayrı suçlamayla karşı karşıya.

Hoiby bazı görece hafif suçlamaları kabul ederken, tecavüz iddialarını reddediyor. Suçlu bulunması halinde 16 yıla kadar hapis cezası alabilir.

OTEL ODASINDA YAŞANDIĞI İDDİA EDİLEN OLAY

Mahkemede çarşamba günü ifade veren kadın, 1-2 Kasım 2024 gecesi bir otel odasında yaşandığını öne sürdüğü olayı anlattı. İddiaya göre Hoiby, kadın uykudayken cinsel eylemlerde bulundu ve bu anları bilgisi dışında kayıt altına aldı.

Diğer üç vakada olduğu gibi, olayın alkollü bir gecenin ardından gerçekleştiği, Hoiby’nin de kokain kullandığının iddia edildiği belirtildi. İddiaya göre taraflar arasında başlangıçta rızaya dayalı cinsel ilişki yaşandı.

Kadın ifadesinde, “Gittikçe daha çok yoruluyordum. Sadece uzanıyormuşum gibi hissediyordum ve o durmuyordu.” dedi.

Uyuma isteğini dile getirdikten sonra “şiddetli bir darbe” ile uyandığını belirten kadın, “Acı vericiydi. Donup kaldığımı düşünüyorum, sonra tekrar uykuya daldım.” ifadelerini kullandı.

27 VİDEO VE DÖRT FOTOĞRAF İDDİASI

Savcılığa göre Hoiby, o gece 27 video kaydı yaptı ve dört müstehcen fotoğraf çekti. Savcılık, bu görüntülerden bazılarında kadının uykuda olduğunun görüldüğünü öne sürüyor.

Hoiby’nin öğleden sonra kendi savunmasını yapması bekleniyor. Başından bu yana tecavüz suçlamalarını reddeden Hoiby, tüm cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu savunuyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Dördüncü olayın yaşandığı iddia edilen tarihte Hoiby’nin halihazırda polis soruşturması altında olduğu belirtildi. Hoiby, 4 Ağustos 2024’te, bir önceki gece partnerine saldırdığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Bu soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerde, polis Hoiby’nin telefon ve dizüstü bilgisayarında, tecavüz olduğundan şüphelenilen görüntüler dahil çok sayıda başka suç unsuruna ulaştı.

Polisin kadınlarla iletişime geçtiğinde, hiçbirinin yaşananlardan ya da söz konusu eylemlerin suç teşkil edebileceğinden haberdar olmadığı kaydedildi.