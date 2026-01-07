Norveç, tarihinin en sıcak yılını yaşadı

Norveç, 2025 yılında kayıtlara geçen en sıcak yılını yaşadı. Norwegian Meteorological Institute, güçlü yaz sıcak hava dalgası ve yılın sonuna doğru başlayan alışılmadık derecede ılık kış koşullarının bu rekoru getirdiğini açıkladı.

İnsan faaliyetlerinin tetiklediği iklim değişikliğinin bir başka göstergesi olarak, Arktik’teki Longyearbyen’de 22 Aralık’ta sıcaklık 4 derece ölçüldü.

Aynı gün Sevilla’da 3 derece Ankara’da ise 1 derece kaydedildi. Longyearbyen, Svalbard takımadalarının en büyük yerleşimi konumunda.

SICAK YAZ, ILIK KIŞ REKOR GETİRDİ

Enstitüde klimatolog olan Hans Olav Hygen, “Bu gerçekten rekor kıran bir yıl” dedi. Hygen, “Norveç’in birçok bölgesinde temmuz ayında güçlü bir sıcak hava dalgasıyla rekor düzeyde sıcak bir yaz yaşandı. Bu durum, raporun genel sonuçlarını etkiledi. Noel öncesinde de sonbaharın sonu ve kışın başlangıcı oldukça ılıktı.” ifadelerini kullandı.

Verilere göre, 2025’te Norveç genelinde yıllık ortalama sıcaklıklar 1991–2020 ortalamasının 1,5 derece, sanayi öncesi dönem (1871–1900) ortalamasının ise 2,8 derece üzerine çıktı. Enstitüden Amalie Skalevag, bu yıl görülen sıcaklıkların gelecekte daha sık yaşanmasının beklendiğini belirtti.

BELEDİYELER BUZ PİSTLERİNİ AÇTI

Kuzey Avrupa’nın geniş bir kesimi temmuz ayında olağandışı bir sıcak hava dalgasından etkilendi. Güneydoğu Finlandiya’da acil servisler zorlanırken, bazı belediyeler halka serinleme alanı olarak buz pistlerini açtı.

Aralık ayında Norveç’in büyük bölümünde karsız Noel kutlandı. Başkent Oslo ile daha kuzeydeki Trondheim’da sıcaklıklar tatil döneminde 6 dereceye kadar yükseldi.

Kuzey Denizi’nin karşı kıyısında ise Britain, 2025’i en sıcak yılı olarak kayda geçirdiğini, ülkenin meteoroloji kurumu Met Office aracılığıyla duyurdu.