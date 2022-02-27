Norveç Varlık Fonu Rusya yatırımlarını durdurdu

Norveç Başbakanı Store, Norveç Varlık Fonu'nun Rusya'daki yatırımlarını durdurması için emir verdi. Dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun Rusya'da 2,83 milyar dolarlık bir yatırımı bulunuyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 22:28

Norveç Varlık Fonu Rusya yatırımlarını durdurdu

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Varlık Fonu, 'da yapılan yatırımları durdurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, düzenlediği basın toplantısında, Norveç Varlık Fonu'nun Rusya'daki yatırımları durdurması için emir verdiğini açıkladı.

Store, 'ya askeri yardım olarak, miğfer ve çelik yelek göndereceklerini de sözlerine ekledi.

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, 1,3 trilyon dolar ile dünyanın en büyük fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun Rusya'da 2,83 milyar dolarlık bir yatırımı bulunuyor.

DANİMARKA UKRAYNA'YA SİLAH GÖNDERECEK

Danimarka Başbakan Mette Frederiksen de Ukrayna'ya hafif silah ve tanksavar yardımı yapacaklarını söyledi.

Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'ya 2 bin 700 tanksavar silahı bağışlamaya karar verdiklerini kaydetti.

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