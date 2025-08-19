Norveç veliaht prensinin oğlu, 32 suçtan yargılanacak: Dört kadına cinsel saldırı suçlaması

Savcılık iddianamesine göre, Høiby 2018 ile 2024 yılları arasında dört kadına tecavüz etmek, eski partnerine şiddet uygulamak ve bazı kadınları gizlice kameraya almakla suçlanıyor. İddialara göre tecavüzlerin tamamı, kadınlarla rızaya dayalı birliktelikten sonra onların uyuduğu sırada gerçekleşti ve Hoiby bu anları kayda aldı.

SUÇLU BULUNURSA 10 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Dosyada ayrıca polis memurlarına yönelik taciz ve trafik ihlalleri de bulunuyor. Hoiby’nin suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.



Savcı Sturla Henriksbo, davayı “son derece ciddi” olarak nitelendirerek, kraliyet ailesine mensup olmasının yargılama sürecinde herhangi bir ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı.

DAVA 6 HAFTA SÜRECEK

Davanın Ocak ayında başlaması ve yaklaşık altı hafta sürmesi bekleniyor. Norveç Kraliyet Sarayı ise konuya ilişkin “Kararı mahkemeler verecektir” açıklaması yaptı.



Hoiby’nin avukatları ise müvekkillerinin tecavüz suçlamalarını “kesin bir dille reddettiğini” belirtti.