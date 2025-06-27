Norveç veliaht prensinin üvey oğlunun kabarık sicili: 23 suçlama yöneltildi

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in daha önceki evliliğinden dünyaya getirdiği 28 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby hakkında polis tarafından başlatılan incelemenin tamamlandığı açıklandı. Soruşturmanın savcılara gönderildiği, suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğine savcıların karar vereceğini bildiren polis yetkilisi, Hoiby hakkında üç cinsel saldırı da dahil olmak üzere 20’yi aşkın suçlama olduğu bilgisini verdi.



AFP haber ajansının aktardığına göre, polis yetkilisi Andreas Kruszewski, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 10 aydır yürütülen incelemenin şüpheliye resmi olarak suçlama yöneltilip yöneltilmeyeceğine karar vermek üzere savcılığa iletildiğini bildirdi.



HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?



Marius Borg Hoiby hakkında, 4 Ağustos 2024 tarihinde sevgilisine saldırdığı şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından inceleme başlatılmıştı. Hoiby’nin gözaltına alınmasının ardından hakkında bir dizi iddia ortaya atılmıştı.



Kruszweski, bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Hoiby’e bir kez “cinsel ilişkinin olduğu tecavüz” ve iki kez “cinsel ilişkinin olmadığı tecavüz” suçlamasının yöneltildiğini söyledi.



Şüphelinin avukatı Ellen Holager Andenaes, NTB haber ajansına yaptığı açıklamada müvekkilinin tecavüz iddialarını reddettiğini söylerken, Hoiby’e yöneltilen diğer suçlamalar şu şekilde sıralandı: “Dört kez cinsel saldırı davranışı, bir kez yakın ilişkide istismar, iki kez fiziksel zarar, bir kez vandallık, bir kez tehdit etme, beş kez uzaklaştırma kararını ihlal, bir kez polis memuruna hakaret, beş kez trafik suçları.”



“VELİAHT PRENS YUKARIDA UYURKEN TECAVÜZ ETTİ”



The Times gazetesinin Şubat 2025 tarihli haberine göre, Noeveç’in kralı olması beklenen Veliaht Prens Haakon’un üvey oğlu Hoiby hakkındaki iddialar arasında bir televizyon sunucusuna kraliyet konutunun bodrum katında, bir parti sırasında bilinci yerinden değilken tecavüz ettiği iddiası da yer alıyordu.



Habere göre, Norveçli yetkililer, şüphelinin dizüstü bilgisayarında suç teşkil eden fotoğraf ve videoları bulmalarının ardından 39 yaşındaki sunucu ve modeli 2018 yılında yaşanan olay hakkında bilgilendirdi. Haberde ismi verilmeyen kadın, daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, haberlerin doğru olduğunu söyledi.



Cinsel saldırı olayının Veliaht Prens ve Prenses’in resmi konutu Skaugun’da “arkadaşlar arasında bir parti” sırasında, Hoiby’nin henüz 21 yaşında olduğu dönemde yaşandığı, bodrum katında yaşandığı belirtilen cinsel saldırı sırasında Veliaht Prens Haakon’un da üst katta uyuduğu ifade edildi.



Norveç basınına göre, cinsel saldırıya uğrayan kadın, eylemin gerçekleştiğini hatırlamıyordu. Polis, Hoiby’nin dizüstü bilgisayarındaki üç video ve 10’u aşkın fotoğrafı kadına göstermiş, kadın da durumdan bu şekilde haberdar olmuştu.

