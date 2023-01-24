Norveç'e sığınan Wagner'in eski komutanı tutuklandı

Rus askeri şirketi Wagner'in üst düzey üyesi olduğu belirtilen Andrei Medvedev, daha önce sığınma talebinde bulunduğu Norveç'te, "ülkeye yasa dışı yollarla girdiği" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Norveç'e sığınan Wagner'in eski komutanı tutuklandı

Emniyet yetkilisi Polis Jon Andreas Johansen, Medvedev'in, Göçmenlik Yasası gereğince gözaltına alındığını ve tutukluluğunu değerlendirmek üzere mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağının değerlendirildiğini söyledi.

VG gazetesi, Medvedev'in gözaltına alınmasının ceza değil güvenlik önlemi olduğunu yazdı.

Medvedev'in avukatı Brynjulf Risnes, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, müvekkilinin suç işlediğinden şüphelenilmediğini kaydetti.

Risnes, "Önemli güvenlik önlemleri alındı. Medvedev'in bunlara uyum sağlamada sorunları var." dedi.

Norveç'e sığınan Wagner'in eski komutanı tutuklandı - 1

Hayatından endişe ettiği belirtilen Medvedev'in, bu ayın başlarında ile yaklaşık 200 kilometre olan sınırı yasa dışı yollarla geçerek Norveç'e girdiği tahmin ediliyor.

MEDVEDEV, NORVEÇ'E SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

Norveç Göçmenlik Dairesi (UDI), Medvedev'in 16 Ocak'ta sığınma talebinde bulunduğunu doğrulamıştı.

Dosyanın Norveç makamlarına sunulmasının ardından Medvedev Oslo'ya nakledilmişti.

Rus oligark Yevgeny Prigozhin'in sahibi olduğu Wagner Grubunun daha çok Afrika kıtası olmak üzere birçok ülkede faaliyet gösterdiği bilinirken, şirket geçen ay Sırbistan'da "dostluk ve işbirliği merkezi" kurduğunu açıklamıştı.

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