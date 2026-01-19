Norveç'e Trump mektubu. "Artık sadece barışı düşünme zorunluluğu hissetmiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere'ye çok sert bir mektup gönderdi. Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmemesini tekrar gündeme getiren Trump “artık barışı düşünme zorunluluğum yok” ifadelerini kullandı.

Amerikan medya kuruluşu PBS'e göre Trump “8'den fazla savaşı durdurmama rağmen ülkenin bana Nobel Barış Ödülü'nü vermemesini göz önüne alarak barışı düşünme zorunluluğunu daha fazla hissetmiyorum. Ancak yine de barışı düşünmek baskın olsa da artık Amerika Birleşik Devletleri için neyin iyi ve uygun olduğunu düşünebilirim.” ifadelerini kullandı.

Trump Grönland meselesini de tekrar açarak Danimarka'nın bölgedeki egemenliğini hedef aldı. “Danimarka o toprağı Rusya ve Çin'den koruyamaz, zaten neden oraya sahipler ki? Yazılı belge yok, sadece yüzlerce yıl önce oraya giden tekneleri var." dedi.

ABD Başkanı'nın mektupta “Grönland'ın kontrolü bütünüyle bizde olmadıkça Dünya güvenli olmayacak. NATO için kuruluşundan bu yana herkesten daha çok şey yaptım. Şimdi NATO ABD için bir şeyler yapmalı” ifadelerini kullandığı belirtildi.