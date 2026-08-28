Norveç'in 35 yıllık hükümdarı Kral Harald öldü

Norveç Kralı Harald, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Norveç Kraliyet Sarayı, ülkeyi 30 yılı aşkın süredir yöneten Kral Harald'ın cuma günü yaşamını yitirdiğini açıkladı.

35 YILDIR TAHTTAYDI

Babası Kral V. Olav'ın ölümünün ardından 1991 yılında tahta çıkan Harald, 35 yıl boyunca Norveç'in hükümdarı olarak görev yaptı.

Tahta çıktığı ilk yıllarda halk tarafından büyük sevgi gören babasının gölgesinde kalan Harald, zaman içinde kendi hükümdarlık anlayışını oluşturdu.

Norveç monarşisinin modernleşme sürecinde reformcu bir isim olarak öne çıkan Kral Harald, ülkenin en uzun süre görev yapan hükümdarlarından biri oldu.

17 AĞUSTOS'TAN BERİ HASTANEDEYDİ

Avrupa'nın en yaşlı devlet başkanı olan Kral Harald, 17 Ağustos'ta hastaneye kaldırılmıştı.

Kraliyet Sarayı daha önce yaptığı açıklamada, Kral'ın kanındaki bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavi altında olduğunu duyurmuştu. En son dün yapılan açıklamada ise durumunun ağırlaştığı ve Kraliyet ailesinin tüm programını iptal ederek Kral'ın yanında olduğu belirtilmişti.