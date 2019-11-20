Norveçliler varlık fonundaki paralarını çekmek istiyor

Norveçliler 1,1 trilyon dolara ulaşan varlık fonundan paralarını çekmek istiyor.

Geçen ay 1,1 trilyon dolar ile rekor kıran fondan, Norveçliler paylarını geri çekip çekemeyeceklerini konusunda endişeli.

Hisselerini talep edenlerden bazıları ne kadar pay elde edeceklerini merak ederken, bazıları ise "Bir şişe soda alacak kadar para verseniz yeter" diyerek konuyu ciddiye almadıklarını belli ediyor.

Norveç nüfusunun 5,3 milyon civarında olduğu göz önüne alındığında, fondan kişi başına 200 bin dolardan fazla pay düşüyor.

Ancak Oslo'da fonu yöneten Norges Bank yatırım yönetimi sözcüsüne göre, fondan para çekilemiyor.