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Norveç'te 100'den fazla ev kül oldu

18.07.2026 05:41

Norveç'te 100'den fazla ev kül oldu
Reuters
NTV - Haber Merkezi
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Norveç'in güneyinde bir evde başlayan yangın, yerleşim alanlarını ve ormanı küle çevirdi.

Norveç'in güneyindeki Drammen kenti yakınlarında çıkan yangın, afete dönüştü.

 

Bir konutta başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki binalara ve ormanlık alana sıçradı.

 

Yetkililer, 100'den fazla konutun tamamen yandığını, alevlerin henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Bölgede yüzlerce kişi tahliye edilirken, alevlerin tehdit ettiği çevre yerleşim yerlerinde yaşayanların da önlem amacıyla evlerini boşaltmaları istendi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

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