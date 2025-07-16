Norveç'te "ayı" krizi

Norveç'te bir dişi ayının, yanında iki yavrusuyla birlikte bir adamı ısırarak hastanelik etmesinin ardından yetkililer ayı ve yavrularının öldürülmesine karar verdi. Ancak iz sürücüler dişi ayının izini kaybedince yanlışlıkla bir erkek ayıyı öldürdü. Bu gelişme, hayvan hakları savunucularının büyük tepkisini çekti.



Hayvan hakları grubu Noah’tan veteriner Siri Martinsen, yetkililerin kararını “Bu skandal vakada alınan ilk akla uygun karar” diyerek karşıladı. Martinsen, dişi ayının yalnızca yavrularını veya bir leşi korumaya çalıştığını ve yanında köpek bulunan adamın ayının izini sürerek olayı kışkırttığını öne sürdü.



Mahkeme ise çevre ajansının ayının tehlikeli olduğuna dair yeterli hukuki gerekçeye sahip olduğuna hükmetti. Ancak ayının bölgeden güneye inmesi ve yaban kameralarında bir haftadır görüntülenmemesi üzerine öldürme emri uygulanmadı. Ajans yetkilisi Hilde Singsaas, riskin önemli ölçüde azaldığını belirtti.

HAYVANSEVERLERDEN İTİRAZ

Norveç’te boz ayılar koruma altında olsa da insan güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle bazı durumlarda öldürülebiliyor. Kampanyacılar ise dişi ayının davranışlarının olağan olduğunu ve “sırf görüldüğü için vurulmasının” yasalara aykırı olduğunu savunuyor.



Norveç Doğa Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, İskandinavya’da yılda ortalama bir kişi ayı saldırısına uğruyor ve bunların çoğu av sırasında gerçekleşiyor. Hayvan hakları savunucuları ise yeni bir av izni çıkma ihtimaline karşı yetkilileri uyararak ayının doğal yaşam alanında korunması gerektiğini vurguluyor.