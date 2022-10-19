Polis sözcüsü Ørjan Djuvik, yaptığı açıklamada, Norveç'te birçok havaalanını işleten, devlete ait Avinor şirketinin yerel saatle 04.15 civarında drone tespit ettiğini bildirdi.



Djuvik, "Birden fazla drone olduğundan henüz emin değiliz ancak şu an en az bir tane drone olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.



Norveç'te Bergen Havaalanı drone nedeniyle bir süreliğine kapatıldı.

Norveç Haber Ajansı (NTB), insansız hava aracının deniz ana üssüne yakın uçtuğunu, hava sahasının bir süreliğine kapatıldığını kaydetti.



Polis yetkilileri, herhangi bir şüpheye rastlanmadığını aktardı.