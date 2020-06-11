Norveç'te cami saldırganına 21 yıl hapis

Norveç'te 22 yaşındaki Philip Manshaus Ağustos 2019'da 17 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camii'ne saldırmıştı.



Salgırgan evlat edinilen kardeşinin Asya kökenli olmasının ailesi için bir tehdit olduğunu söylemişti.



Saldırı düzenlediği camide etrafa rastgele ateş açan Manshaus'u camide bulunan bir Afganistan vatandaşı durdurmuştu.



Savcı Johan Oeverberg hiçbir pişmanlık duymadığını dile getiren sanığın tehlikeli bir kişi olduğunu ispatladığını, bu yüzden en yüksek cezaya çarptırılmasını istemişti.



Norveç kanunlarında öngörülen en yüksek ceza verilen Philip Manshaus 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.