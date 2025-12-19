Norveç'te "dünyanın en uzun ve en derin" deniz altı karayolu tüneli inşa ediliyor

Norveç'te inşa edilecek yaklaşık 27 kilometre uzunluğundaki Rogfast tüneli, deniz seviyesinin yaklaşık 400 metre altına kadar inerek bir rekora imza atacak. Tünel, Norveç’in batı kıyısını boydan boya geçen E39 sahil otoyolunun en kritik noktalarından birinde, önemli bir feribot geçişinin yerini alacak.



Bugün Trondheim’dan Kristiansand’a uzanan E39 güzergâhı yaklaşık 21 saat sürüyor ve yedi ayrı feribot geçişi gerektiriyor. Rogfast’ın devreye girmesiyle bu zincirin en sorunlu halkalarından biri ortadan kalkacak. Proje, Stavanger ile Bergen arasındaki yolculuk süresini yaklaşık 40 dakika kısaltacak ve özellikle kış aylarında yaşanan aksaklıkları sona erdirecek.



Projeyi yürüten inşaat şirketi Skanska’nın yetkilisi Anne Brit Moen, tünelin “batı kıyısında ulaşımı daha hızlı, güvenilir ve kesintisiz hale getireceğini” vurguluyor.

KAYALARIN İÇİNDEN GEÇECEK

Rogfast, iki paralel tüpten oluşacak ve her tüpte iki şeritli trafik akacak. Tünel, deniz tabanına yerleştirilmiyor; doğrudan ana kaya içine oyuluyor. Norveç mevzuatı gereği, tünel ile deniz arasında en az 50 metre kaya tabakası bulunacak.

En dikkat çekici detaylardan biri ise, Norveç’in en küçük belediyesi olan Kvitsøy Adası’nın altında, 260 metre derinlikte inşa edilen iki yer altı dönel kavşağı. Bu kavşaklar, adanın ana tünele bağlanmasını sağlayacak ve olası kapanmalarda trafiğin akışını sürdürebilecek.

2033'TE HİZMETE GİRECEK

Norveç Kamu Yolları İdaresi yetkilileri, Rogfast tamamlandığında “yolların artık iyi hava koşullarına bağlı kalmayacağını” belirtiyor. Projenin 2033 yılında tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

Rogfast, yalnızca bir mühendislik başarısı değil; aynı zamanda Norveç’in zorlu coğrafyasında yaşamı ve ticareti kökten değiştirecek stratejik bir alt yapı yatırımı olarak görülüyor.