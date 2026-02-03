Norveç'te Epstein gölgesinde "saltanat kaldırılsın" oylaması

Norveç Parlamentosu Epstein belgelerinin yarattığı skandalların gölgesinde bir oylamaya gitti. Parlamenterler “kraliyet lağvedilsin” oylamasına katıldı. 169 üyeli parlamentonun 141 üyesi monarşi devam etmeli oyu verdi, 26 üye ise Kral 5. Harald'ın ve soyundan gelenlerinin saltanatının sona ermesi yönünde oy verdi. Bu sonuçla Norveç'te kraliyet bir süre daha devam edecek.

Kraliyet ailesine destek son yılların en düşük seviyesine geldi. Bu düşüşte aileyi sarsan 2 skandalın önemli rol oynadığı belirtiliyor. İlki, Prenses Mette-Marit'in ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile olan yakın ilişkisi. Prenses Mette-Marit'in pedofili milyarder Epstein ile özellikle 2011 ve 2014 yılları arasında yakın bir arkadaşlığının olduğu belirtiliyor. Norveç basını Prensesin Epstein'in “genç kadınlarla bağlantı kurmasına” yardımcı olduğunu iddia etti. 2008'de reşit olmayanların cinsel istismarı suçlamalarından hüküm giyen Epstein ile hapisten çıktıktan sonra yakın ilişki kuran Norveç Prensesi'nin, 2011 ile 2014 yılları arasında çeşitli kez görüştüğü, yakın temasta kaldıkları belirtildi.

Skandala karışan Norveç Veliaht Prensi Haakon'un eşi Prenses Mette-Marit, skandal hakkında konuştu, Epstein ile temas kurmasndan dolayı özür diledi.

İkinci skandal ise Prenses Mette-Marit'in prens olmayan oğlu Marius Borg Hoiby hakkında. 4'ü tecavüz 38 suçtan gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkarılan Hoiby, tecavüz, aile içi şiddet, darp ve uyuşturucu bulundurma suçlamalarıyla yargılanıyor. Kraliyet ailesini sarsan davada Hoiby, suçlu bulunması halinde uzun süreli hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Kraliyet ailesinde son zamanlarda yaşanan karışıklıklara ve kamuoyu yoklamalarında kraliyet ailesine olan halk desteğinde düşüş görülmesine rağmen, parlamento üyeleri monarşinin devamı lehine oy verdi ve cumhuriyete geçiş teklifini reddetti.

Monarşi destekçileri, kraliyet ailesinin partizan siyasetin üstünde olmasıyla istikrar sağladığını savunuyor. Cumhuriyet yanlıları ise kraliyet ailesinin miras yoluyla edindiği ayrıcalığın demokratik bir toplumda yeri olmadığını savunuyor.

Norveç'te yapılan kamuoyu araştırması, Norveçlilerin %61'inin kraliyet ailesinin yerinde kalmasını desteklediğini, bu oranın geçen yıl %72'den düştüğünü, cumhuriyete desteğin ise 10 puan artarak %27'ye yükseldiğini gösterdi.

Yapılan bir başka ankete göre de Mette-Marit'in Norveç'in bir sonraki kraliçesi olup olmaması gerektiği sorulduğunda, katılımcıların %44'ü hayır derken %33'ü evet dedi, geri kalanlar ise görüş belirtmedi.