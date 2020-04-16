Norveç'te eriyen buzullar Viking dönemine ait eserleri ortaya çıkardı

Lendbreen'in karlı dağlarında yürüyüş yapanlar tarafından 2011 yılında keşfedilen geçit; Viking dönemine ait olduğu düşünülen eserleri gün yüzüne çıkardı.



Bölgedeki buzlar erimeye devam ettikçe sonuç veren keşif çalışmaları aktarılan bilgiye göre en büyük meyvesini verdi.

Secret Of The Ice sitesinde yer alan habere göre, ortaya çıkan eserlerin Milattan sonra (M.S) 300, Roma Demir Çağı ile M.S 1000 arasında kullanıldığını tahmin ediyorlar.

Nal ve kızak parçaları gibi eserlerin ortaya çıktığı çalışmada; bıçak, ahşap bir iğne, ahşap bir çırpma teli gibi bulgulara da ratlandı.

En dikkat çekici ürünlerden bazıları da mavi tekstil bezleri, Viking eldivenleri, ayakkabılar...

Bulunan bazı eserler ise kıyaslanabilecek herhangi bir bulguya daha önce rastlanılmadığı için şu an tanımlanamıyor.

Glacier Archaeology Programı yazarı oaln Lars Pilø ''Geçmiş gezginler, zaman içinde buzla donmuş yolda çok sayıda eser bıraktı. Eserlerin iyi derecede korunmuş inanılmaz'' yorumunda bulundu.

Bulunan geçidin de hayvancılık faaliyetleri için kullanılan bir geçit olduğu tahmin ediliyor.

Buzul Arkeoloji Programı'nda görevli Espen Finstad, "Sanki yüzyıllar veya binlerce yıl önce bırakılmış eserler değil de kısa bir süre önce bırakılmış gibiler'' dedi.