Norveç’te kraliyet skandalı ihbarları artırdı

Norveç’te kraliyet ailesinden bir ismin tecavüz suçlamalarıyla yargılanmasına sayılı günler kala, kadınlara yönelik şiddet ve cinsel saldırı ihbarlarında artış yaşandığı bildirildi. Ülkenin en büyük kadın sağlığı kuruluşu, davanın toplumsal tabuların kırılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

32 SUÇLAMAYLA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Veliaht prensesin 28 yaşındaki oğlu Marius Borg Hoiby, şubat ayında aralarında dört tecavüz suçlamasının da bulunduğu toplam 32 suçlamayla hakim karşısına çıkacak.

Hoiby, eski bir partnerine yönelik aile içi şiddet, ayrıca bazı kadınları bilgileri ve rızaları olmadan gizlice görüntülemekle de suçlanıyor.

Hoiby’nin avukatı Petar Sekulic, müvekkilinin cinsel istismar suçlamalarının tamamını ve şiddet suçlamalarının büyük bölümünü reddettiğini söyledi. Sekulic, Hoiby’nin mahkemede “olaylara ilişkin kendi ayrıntılı anlatımını sunacağını” ifade etti.

Hoiby’nin annesi Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, üvey babası ise Norveç Veliaht Prensi Haakon. Hoiby, en ağır suçlamalardan mahkum edilmesi halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

KADIN SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURU YAĞDI

Kadın sağlığı ve sosyal yardım alanında faaliyet gösteren Sanitetskvinnene adlı kuruluşun genel sekreteri May Britt Buhaug, kadın sağlık merkezlerine yapılan başvurularda belirgin bir artış gözlemlediklerini söyledi. Buhaug, dava süreci başladığında bu artışın daha da hızlanmasını beklediklerini belirtti.

Norveç Şiddet ve Travmatik Stres Araştırmaları Merkezi’nin (NKVTS) verilerine göre, Norveç’te her 10 kadından biri yakın partnerinden ciddi şiddet gördüğünü bildiriyor.