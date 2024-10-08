Norveç'te Ortadoğu etkisi: Polis artık silah taşıyacak

Norveç, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle harekete geçti.

Ulusal polis müdürlüğü, Norveç'in Yahudilere ve İsrail hedeflerine yönelik saldırı riskinin artması nedeniyle terörizm tehdidi değerlendirmesini, ikinci en yüksek seviyeye yükselttiğini duyurdu.



Polis Güvenlik Servisi’nin (PST) aldığı kararın bir sonucu olarak normalde silahsız olan Norveçli polis memurları, artık ülke genelinde silah taşıyacak.



Polis tarafından yapılan açıklamada, “PST, Ortadoğu'daki çatışmanın tırmanmaya devam etmesinin bir sonucu olarak Norveç'teki terör tehdidi seviyesini orta düzeyden yüksek düzeye yükseltmiştir. Öncelikle Yahudi ve İsrail hedeflerine yönelik tehdit daha da yoğunlaştı” denildi.



Ulusal Polis Komiseri Benedicte Bjoernland, terör girişimi olasılığının arttığını söyleyerek, “Halkı korumak için bir dizi önlem aldık” dedi.

