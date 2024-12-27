Norveç’te otobüs şarampole yuvarlandı: Üç ölü, dört yaralı

Norveç’in kuzeybatı kıyısındaki Hadsel bölgesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

Polis, kazada en az üç kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, dört kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Otobüsün 58 kişi taşıdığına aktaran yetkililer, otobüsün yoldan çıkarak, Asvatnet Gölü’ne düştüğünü belirtti. Kazada üç kişi helikopterle Stokmarknes Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer yolcular yakındaki bir okula götürüldü.

Otobüsün Narvik kasabasından Lofoten Takımadaları’na gittiği ifade edildi.

