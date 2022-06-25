Norveç'te silahlı saldırı: 2 ölü, 14 yaralı

Norveç saldırıyla sarsıldı. Saldırı başkent Oslo'da meydana geldi.



Görgü tanıklarına göre saldırgan, elinde bir çantayla olay yerine giderek etrafa ateş açtı.



Saldırının sadece gece kulübünün içinde değil, dışarıda da devam ettiği belirtildi.



Olayın ardından bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.



Yetkililer, olayın faili olduğu düşünülen bir kişinin, saldırıdan kısa süre sonra yakalandığını açıkladı.



Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.