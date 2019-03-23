Norveç Denizi açıklarında ilerlerken fırtınaya dayanamayan bin 300 yolculu turist gemisi arızalandı. Yaşanan arıza ve fırtınanın artmasıyla birlikte gemi kaptanı tarafından yardım çağrısında bulunuldu. Norveç sahil kurtarma ekipleri tarafından kurtarma çalışmaları başlatılsa da bütün denemeler boş çıktı. Türkiye saatiyle 4 buçuk saatlerinde yaşanan olay nedeniyle gemide bulunan yolcuların panik halinde olduğu ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi.

HELİKOPTERLER İLE DENEME YAPILIYOR

Arama kurtarma botlarıyla başlayan kurtarma çalışmaları fırtına dolayısıyla sekteye uğrarken Norveç tarafının botlarla kurtarma çalışmalarını durdurduğu ve helikopterlerle gemideki yolcuların ve mürettebatın kurtarılmaya çalışıldığını öğrenildi.



Gemiden şu ana kadar sadece 87 kişi kurtarılabilirken, kurtarılamayan kişilerin kurtarılması için helikopter takviyelerinin beklenildiği öğrenildi.

Diğer taraftan geminin sadece tek motorunun çalışır durumda olduğu ve gemi kaptanının sürüklenmeyi yavaşlatmak için tek motoru kullanmaya çalıştığı bildirildi. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları yaparken Rusya tarafından açıklama geldi. Rusya, gemide 3 Rus vatandaşının bulunduğunu ve kurtarılmayı beklediklerini açıkladı.