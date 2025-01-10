Norveç'ten Ukrayna'ya görülmemiş destek

Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, 9 Ocak'ta Norveçli mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ülkenin 2025 yılında Ukrayna'ya askeri yardım için yaklaşık 2 milyar dolar ayırdığını açıkladı.



Norveç, üç yıldır devam eden savaşta Ukrayna'nın en sadık destekçilerinden biri konumunda.

TARİHİNİN EN BÜYÜK YARDIM PAKETİ



Daha önce, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere 16 Aralık'ta Ukrayna'nın donanmasını güçlendirmek ve Karadeniz'deki Rus tehditlerini caydırmak için 242 milyon dolarlık destek duyurdu.



Umerov, 9 Ocak'ta Almanya'daki Ramstein zirvesi sırasında Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram ile bir araya geldi.



Umerov, Ukrayna'ya 2025 yılında yapılacak yardımın, Norveç tarihinin en büyük askeri yardım paketi olacağını söyledi.