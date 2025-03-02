Nostradamus'un 2025 kehaneti gerçek mi oluyor? Ölümcül salgın kapıda!

Ünlü kahin Nostradamus'un 2025 yılı için yaptığı kehanetlerden biri, İngiltere'yi savaş ve eski bir salgının geri dönüşüyle karşı karşıya bırakıyordu. Şimdi ise bilim insanları, yarasalarda yaşayan ve insanlara bulaşma potansiyeli olan yeni bir koronavirüs türü keşfetti.



Çin'deki araştırmacılar tarafından tespit edilen HKU5-CoV-2 adlı virüs, insanlara bulaşabilecek kadar güçlü ve Covid-19'dan çok daha ölümcül olabilir. Bilim insanlarına göre, bu virüsün ölüm oranı, yüzde 33,3 olan MERS’e benzer şekilde, her üç kişiden birinin hayatını kaybetmesine yol açabilir.



KEHANETLE ÖRTÜŞÜYOR MU?

Nostradamus şu kehanette bulunmuştu:



"Geçmişten gelen büyük bir salgın geri dönüyor, göklerin altında ondan daha ölümcül bir düşman yok."



Bu kehanet, HKU5-CoV-2’nin keşfiyle bir kez daha gündeme geldi. Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden virolog Shi Zhengli ve ekibinin yaptığı araştırmalar, virüsün insanlara doğrudan veya ara konaklar yoluyla bulaşma riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu.



KAÇIŞ YOK MU?



Bilim insanlarının uyarılarına göre, HKU5-CoV-2'nin insan hücrelerine girme mekanizması, Covid-19 ile benzerlik gösteriyor. Bu da hastalığın yayılmasını önlemenin zor olabileceğini gösteriyor.



HKU5-CoV-2’nin, 2006 yılında tespit edilen yarasa virüsleriyle aynı kökenden geldiği, ancak türler arası bulaşma potansiyelinin çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.



Şu an için virüsün insana bulaştığına dair kesin bir kanıt bulunmasa da bilim insanları bu olasılığı göz ardı etmiyor. HKU5-CoV-2’ye karşı herhangi bir aşı ya da etkili bir tedavi yöntemi henüz geliştirilmiş değil.



SALGIN RİSKİ ARTIYOR?



Bilim dünyası, olası bir pandeminin önüne geçebilmek için bu yeni virüsü yakından incelemeye devam ediyor. Ancak Nostradamus'un yüzyıllar önce yaptığı kehanetle bu gelişmelerin örtüşmesi, komplo teorilerini ve endişeleri artırıyor.



HKU5-CoV-2’nin insanlara bulaşıp bulaşmayacağı ve gerçekten küresel bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı ise önümüzdeki araştırmalarla netlik kazanacak.

