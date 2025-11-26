Nostradamus'un 2026 yılı kehanetlerindeki gizemli dizeler çözümlendi

16. yüzyılda kaleme aldığı esrarengiz kehanetlerle hala tartışılmaya devam eden Nostradamus, tıp eğitimi almış bir Fransız hekimdi.

Michel de Nostradame olarak bilinen yazar, 1550 yılından itibaren yayınladığı şiirsel dörtlüklerle Avrupa saraylarının bile dikkatini çekti. Hatta Fransa kraliçesi Catherine de Medici’nin himayesine girdi.

KEHANELETLER NASIL YORUMLANIYOR?

Nostradamus’un kehanetleri belirli yıllara değil, “yüzyıl” olarak adlandırılan bölümlerdeki 100’er dörtlüğe dayanıyor. 2026 yılına dair ipuçları için bu bölümlerin 26. dizelerine bakılıyor. Ortaya, salgınlardan savaşlara, siyasi çalkantılardan tuhaf doğa olaylarına uzanan bir tablo çıkıyor.

“BÜYÜK ADAM, YILDIRIM ÇARPMASIYLA DÜŞECEK”

Birinci Yüzyıl’ın 26. dörtlüğünde, “büyük bir adamın gündüz vakti yıldırım çarpmasıyla vurulacağı” ifade ediliyor. Bu söz, doğrudan bir suikastı çağrıştırıyor.

Ancak “yıldırım” benzetmesi, modern çağda yönlendirilmiş enerji silahları gibi teknolojik saldırılara da gönderme yapabilir. ABD ve Çin gibi ülkeler, lazer ve mikrodalga temelli saldırı sistemleri üzerine yoğun çalışmalar yürütüyor.

Dörtlük aynı zamanda “Toskana’da salgın”dan söz ediyor. Bu, İtalya’nın COVID-19 sürecinde yaşadığı ağır tabloyu anımsatsa da, kehanetin Toscana virüsü gibi Akdeniz’de yaygın, iklim değişikliğiyle genişleyen bazı mevsimsel hastalıklara işaret edebileceği yorumları yapılıyor.

“TİCİNO KANA BULANACAK”

İkinci Yüzyıl’daki bir diğer kehanet, İsviçre’nin huzurlu Ticino bölgesinin savaşla sarsılacağını öne sürüyor. Tarih boyunca tarafsızlığını koruyan bölgenin kana bulandığı bir senaryo hayal etmek güç.

Yine de Avrupa’da yükselen gerilimler, Balkanlar’daki kırılganlıklar ve Rusya–Ukrayna savaşının uzaması, bu dizelere yeni yorum kapıları açıyor.

“BÜYÜK ARI SÜRÜSÜ ORTAYA ÇIKACAK”

Dördüncü Yüzyıl’ın 26. dörtlüğü “nereden geldiği bilinmeyen büyük bir arı sürüsü”nün doğacağını söylüyor.

Bu, ekolojik açıdan arı popülasyonunun toparlanması anlamına gelebileceği gibi, 2020’de gündeme gelen “katil eşekarıları” gibi istilacı türlerin geri dönüşüne dair bir uyarı olarak da değerlendiriliyor.

“KRALLARIN VE PRENSLERİN PUTLARI HAZIRLANACAK”

Üçüncü Yüzyıl’da geçen bu dize, özellikle ABD’de Donald Trump için yapılan altın renkli heykelleri hatırlatıyor. 2026 yılı için önerilen, Trump’ın her iki yüzünde de yer aldığı hatıra parası taslağı, kehanetin popüler yorumlarıyla birleşince tartışmaları körüklüyor.

SLAV SAVAŞINDA YÜKSELİŞ

Beşinci Yüzyıl’ın 26. dörtlüğü, “savaşta şans bulan Slav halklarının yükselişi”nden söz ediyor. Bu ifade, doğrudan Rusya–Ukrayna çatışması ile ilişkilendiriliyor.

“YEDİ GEMİ ARASINDA ÖLÜMCÜL SAVAŞ”

Yedinci Yüzyıl’ın dörtlüğü, denizlerde büyük bir çatışmayı öngörüyor. Uzmanlara göre en riskli bölge, Çin’in hak iddia ettiği Güney Çin Denizi.

Pekin’in ada inşaları, ABD’nin Tayvan’a verdiği destek ve bölge ülkeleriyle yaşanan balıkçı krizleri, suların giderek ısındığını gösteriyor.

MADRİD'DEN BİR LİDERİN “OK YARASI” ALMASI

Aynı bölümde geçen başka bir kehanet ise Madrid’den bir liderin “okla yaralanacağı”nı söylüyor. Bu ok, günümüzde mecazen “siyasi saldırı”, skandal veya medya baskısı olarak yorumlanıyor.

İspanya’da hem kraliyet ailesi hem hükümet son yıllarda art arda yolsuzluk ve itibar krizleriyle sarsılmış durumda.

2026'NIN NUMEROLOJİSİ: 2+0+2+6

Sayının toplamı olan 10’a referansla bazı dizeler “ölülerden yükselen krallar” gibi fantastik imgeler içeriyor. Viyana’daki Habsburg kriptası gibi sembolik mekanlar bu yorumlara konu oluyor.

Başka bir dörtlük ise Lozan’da “nereden geldiği bilinmeyen büyük bir koku” ve ardından “uzak diyarlardan gelenlerin şehirden çıkarılması”ndan bahsediyor.

Avrupa’da yükselen göç karşıtı eğilimler sebebiyle bu ifadeler özellikle dikkat çekiyor.

“İNSANLIĞIN BÜYÜK DÜŞMANI”

Onuncu Yüzyıl’ın 10. dörtlüğü, “atalarından bile daha zalim, insanlığın büyük düşmanı” olarak tarif edilen bir liderin yükselişini anlatıyor.

Yorumcular bu ifadeyi, Kuzey Kore gibi otoriter hanedanlıklarla ilişkilendiriyor. Bazıları ise bunun, bir lider değişimi veya yeni bir diktatörlük dalgasının işareti olabileceğini düşünüyor.