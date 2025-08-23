Notre Dame Katedrali önünde Gazze protestosu

Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali önünde yere uzanan göstericiler, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki gösterdi.



Filistin destekçisi bir grup gösterici, sembolik bir eylem için Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali önünde toplandı.



Üzerlerinde Filistin bayrakları ve kefiye bulunan göstericiler, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürdüğü sivilleri temsilen yere uzandı.



İsrail'in bölgede Gazzeli sivilleri öldürmesine tepki gösteren protestocular, bir süre sonra ayağa kalkarak "Gazze'nin kapılarını açın" sloganları attı.