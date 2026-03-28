NTV ekibi görüntüledi. İsrail peş peşe İran füzeleriyle vuruluyor
28.03.2026 16:27
İran'dan fırlatılan füzeler Beit Shemesh yakınlarındaki açık bir alanı vurdu.
İran'ın İsrail'e misillemeleri şiddetlenerek artıyor. NTV ekibinden Osman Terkan ve Cüneyt Ali Horozal İsrail'deki hasarı görüntüledi.
İran Savaşı birinci ayını geride bırakırken İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor.
Bir taraftan müzakereler devam ederken bir taraftan da saldırılar sertleşiyor. Gözler ABD'nin ateşkes ilanına çevrilmişken İsrail savunması füzeleri durduramıyor. İran'dan fırlatılan füzeler Beit Shemesh yakınlarındaki açık bir alanı vurdu.
İsrail'in kentinde İran füzesi dev bir krater oluştu. İki taraf da saldırıların temposunu artırdı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz komutanlarla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmıştı.
TEL AVİV'DE BİR KİŞİ ÖLDÜ
Kudüs’te hava saldırısı sirenleri çalarken Eriha’dan da patlama sesleri geldi. İsrailli yetkililer, "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesinde 1 kişinin öldüğünü bildirdi.
İran'ın çok başlıklı füze ile yaptığı saldırıda, Tel Aviv ve çevresindeki 6 bölgeye füze parçaları ve şarapnel düştü. Arama kurtarma ekipleri, Tel Aviv, Ramat Gan ve Givatayim'e yönlendirildi.