NTV ekibi görüntüledi. İsrail peş peşe İran füzeleriyle vuruluyor

İran Savaşı birinci ayını geride bırakırken İran'ın misilleme saldırıları devam ediyor.

Bir taraftan müzakereler devam ederken bir taraftan da saldırılar sertleşiyor. Gözler ABD'nin ateşkes ilanına çevrilmişken İsrail savunması füzeleri durduramıyor. İran'dan fırlatılan füzeler Beit Shemesh yakınlarındaki açık bir alanı vurdu.

İsrail'in kentinde İran füzesi dev bir krater oluştu. İki taraf da saldırıların temposunu artırdı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz komutanlarla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmıştı.