Nükleer denizaltı limana yanaştı! Kuzey Kore: ABD’yi cezalandıracağız

Kuzey Kore, ABD Donanmasına ait bir hızlı saldırı nükleer denizaltısının Güney Kore'nin Busan kentindeki bir limana yanaşmasının ardından askeri güçlerinin gerekli her türlü önlemi almaya hazır olduğunu açıkladı.



Kim Jong Un yönetimindeki Kuzey Kore'nin devlet tarafından işletilen KCNA haber ajansının aktardığına göre ülkenin Savunma Bakanlığı, ABD'yi ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmakla suçladı.



Açıklamada, Kore Yarımadası'nda bir ABD nükleer denizaltısının varlığının “ABD'nin değişmez çatışma histerisinin açık bir ifadesi” olduğunu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: “ABD'nin Kore Yarımadası çevresindeki bölgede akut askeri çatışmayı gerçek bir silahlı kuvvet çatışmasına götürebilecek tehlikeli düşmanca askeri eyleminden ciddi endişe duyuyoruz.”



"GÜÇ YOLUYLA TAHAKKÜME İNANAN HEGEMONİK BİR VARLIK"

Bakanlık, Kuzey Kore'nin “provokatörleri cezalandırmak için meşru hakkını tereddütsüz kullanacağını” söylerken, ABD'yi “güç yoluyla tahakküme körü körüne inanan hegemonik bir varlık” olmakla suçladı.



Güney Kore Savunma Bakanlığı'na göre USS Alexandria denizaltısı,dün ikmal ve mürettebatının dinlenmesi için Busan limanına yanaştı.



Bakanlık ayrıca bu molanın Güney Kore ve ABD donanmaları için bilgi alışverişinde bulunma ve birleşik bir savunma duruşu oluşturma fırsatı sağlayacağını da sözlerine ekledi.



ABD'nin Pasifik Filosunun bir parçası olan USS Alexandria, Tomahawk seyir füzeleriyle donanmış, nükleer güçle çalışan hızlı saldırı denizaltısı olarak biliniyor.