Trump'ın verdiği süre doluyor: Nükleer düelloda son durum

Trump ile Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in karşılıklı açıklamaları, taraflar arasındaki gerilimi artırdı. Medvedev'in, Trump'ın "ültimatomlarının" savaşa doğru atılan adımlar olduğu değerlendirmesinde bulunması üzerine, 1 Ağustos'ta ABD Başkanı, iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını bildirdi. İki ülke arasındaki gerilim, dünya çapında endişe uyandırırken, tarafların nükleer denizaltı kapasitesini gündeme getirdi. Bunlardan ABD'nin envanterinde 14, Rus ordusunda ise 16 adet bulunduğu biliniyor. Öte yandan Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre vermişti. Bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı. Trump'ın verdiği süreden 4 gün kaldı. DÖRT SINIFTAN OLUŞUYOR ABD Deniz Kuvvetleri, Nükleer Tehdit İnisiyatifi (NTI) raporları ve çeşitli kaynaklara göre, ABD'nin filosunda 71, Rusya'nın filosundaysa 64 denizaltı bulunuyor. Amerikan filosundaki denizaltılardan 14'ü nükleer silah kapasitesine sahipken, 53'ü nükleer güçle çalışıyor. Dört sınıftan oluşan Amerikan denizaltıları Ohio, Los Angeles, Seawolf ve Virginia olarak adlandırılıyor.



OHIO 1974 ile 1997 arasında yapılan "Ohio sınıfı" 14 balistik füze denizaltısının (SSBN) her birinde 20 fırlatma tüpü yer alıyor. Her biri füze başına 4 savaş başlığı taşıyan nükleer silah kapasiteli 14 denizaltı, toplam 1.120 savaş başlığı taşıyabiliyor. Trident 2 D5 Balistik Füzelerini taşıyan Ohio sınıfı denizaltılar, 12 bin kilometre mesafeden hedefi vurabiliyor. Bu füzeler, tek atışta ayrı hedefleri vurabilecek çoklu nükleer başlık sistemine sahip. Ohio sınıfı denizaltılardan 4'ü ise güdümlü mermili nükleer tahrikli denizaltısına (SSGN) dönüştürülmüş durumda. Bu denizaltıların her biri 154'e kadar Tomahawk seyir füzesi taşıyabiliyor. LOS ANGELES 23 nükleer tahrikli taarruz denizaltısından (SSN) oluşan "Los Angeles sınıfında", Tomahawk füzeleri ve MK-48 torpidoları bulunuyor.

Mayın döşeme özelliğine de sahip olan denizaltılar, 12 dikey fırlatma tüpü ve 4 torpido tüpüne sahip. 12 seyir füzesi, 26 ile 37 arasında torpido taşıyabilen bu denizaltılar, Tomahawk füzeleriyle 1600 kilometreden karadaki hedeflere; MK-48 torpidolarıyla da 50 kilometreden gemi ve denizaltılara saldırabiliyor.



SEAWOLF Los Angeles sınıfına kıyasla daha sessiz ve hızlı ilerleyebilen "Seawolf sınıfı" denizaltılar da nükleer tahrikli taarruz denizaltıları kategorisinde yer alıyor. ABD'nin filosundaki denizaltılardan 3'ünü oluşturan Seawolf sınıfı araçlar da 8 torpido tüpünden Tomahawk füzelerini ateşleyebilirken, dikey fırlatma tüpüne sahip değil. 50 adede kadar silah taşıyabilen Seawolf sınıfı denizaltılar da 1600 kilometreden karadaki hedefleri; MK-48 torpidolarıyla da 50 kilometreden gemi ve denizaltıları etkisiz hale getirebiliyor. Seawolf sınıfı denizaltıların üretim programı, maliyet yüksekliği ve değişen konjonktür nedeniyle 1995'te sonlandırıldı. VIRGINIA

Los Angeles sınıfı denizaltılarının yerini alması planlanan "Virginia sınıfı" denizaltıları, 23 SSN'den oluşuyor. Sürüşü en güvenli hale getiren "fly-by-wire" kontrol sistemini içinde barındıran denizaltılar, insansız deniz altı araçlarıyla istihbarat toplama ve özel operasyonlar için kullanılabiliyor. Seawolf sınıfının aksine Tomahawk füzelerini ateşleyebilecek dikey fırlatma tüplerine sahip olan bu denizaltılar, taşıma bloku farkına göre 12 ya da 40 Tomahawk füzesi ve yaklaşık 25 MK-48 torpidosu taşıyabiliyor. SSN kategorisindeki 4 ABD denizaltısı da bakım veya hazırlık sürecinde bulunuyor.

RUSYA'DA NE VAR? Tartışmanın diğer ucundaki Rusya'nın filosunda NTI raporuna göre, 16 balistik füze denizaltısı (SSBN) yer alıyor. 1985'ten 1992'ye kadar üretilen 7 "Delfin sınıfı" balistik füze denizaltısının her biri 4 savaş başlığı taşıyabiliyor. Bu denizaltıları, Sineva füzeleriyle 8 bin 300 ile 11 bin 500 kilometreden kara hedeflerini; Stallion veya Type 53 gibi torpidolarla ise 50 ila 100 kilometreden deniz hedeflerini vurabiliyor. KALMAR R-29R, R-29RK, R-29RL balistik füzelerini barındıran "Kalmar sınıfı" SSBN, 1970'lerin sonu ile 1980'li yıllar arasında üretildi. Halihazırda yalnızca biri aktif olarak kullanılan bu denizaltıların 16 balistik füze taşıma kapasitesi mevcut. Modern sistemlere göre daha düşük isabet oranına sahip olan Kalmar sınıfı denizaltıları 6 bin 500 ila 9 bin kilometreden kara hedeflerini, SET-65 torpidolarıyla da 40 ila 50 kilometre yakındaki deniz hedeflerini etkisizleştirebiliyor. BOREİ Yapımına 1996'da başlanan "Borei sınıfı" denizaltıları, Rusya'nın 16 balistik füze denizaltısından 8'ini oluşturuyor. 16 Bulava balistik füzesi taşıyabilen bu denizaltıları, tek atışta her biri ayrı hedefi vurabilecek çoklu nükleer başlık sistemine sahip. Bu füzeler, 8 bin ila 9 bin 300 kilometredeki kara hedeflerini vurabiliyor.

Aktif olarak 2'si hizmet veren "Borei-K sınıfı" denizaltıları ise güdümlü mermili nükleer tahrikli denizaltı (SSGN) olarak tasarlandı. Bu denizaltıları kara hedeflerini 1500 ila 2 bin 500 kilometre, deniz hedeflerini ise 500 ile 600 kilometre mesafeden etkisiz hale getirebiliyor. ANTEY 8 SSGN'den oluşan "Antey sınıfı" denizaltıları, 24 adet Grani gemisavar füzesi taşıyabiliyor. 600 kilometre menzile sahip bu denizaltıları, torpido ve mayınları da içinde barındırıyor.

