Nükleer geri sayım başladı. Kuzey Kore'den yeni tesis, silah üretimi hızlanıyor

Birleşmiş Milletler’e bağlı nükleer denetim kurumu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Başkanı Rafael Grossi, Seul ziyaretinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ’nin nükleer silah üretim kapasitesini hızla artırdığını söyledi.

Grossi, “Periyodik değerlendirmelerimizde Yongbyon’daki reaktör faaliyetlerinde hızlı bir artış olduğunu doğruladık” dedi.

NÜKLEER TESİSTE HAREKETLİLİK

Kuzey Kore’nin ana nükleer tesislerinden Yongbyon Nükleer Tesisi, ülkenin nükleer programının merkezinde yer alıyor.

Ajans , bu tesisteki reaktörün yanı sıra yeniden işleme ünitesi ve hafif su reaktöründe de faaliyetlerin arttığını tespit etti. Ayrıca başka tesislerin de devreye alındığı belirtildi.

NÜKLEER BAŞLIK SAYISI ARTABİLİR

Grossi, tüm bu gelişmelerin Kuzey Kore’nin nükleer silah üretim kapasitesinde ciddi bir artışa işaret ettiğini vurgulayarak, ülkenin halihazırda “birkaç düzine” nükleer savaş başlığına sahip olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

YENİ NÜKLEER TESİS Mİ İNŞA EDİLİYOR?

Ajans ayrıca Yongbyon’daki zenginleştirme tesisine benzer yeni bir yapının inşa edildiğini gözlemledi.

Ancak sahaya doğrudan erişim olmadığı için üretim artışının kesin boyutunun hesaplanmasının zor olduğu ifade edildi. Buna rağmen dış gözlemler, zenginleştirme kapasitesinde “önemli bir artış” olabileceğine işaret ediyor.

DENETİM YOK, PROGRAM SÜRÜYOR

İlk nükleer denemesini 2006 yılında gerçekleştiren Kuzey Kore, nükleer programı nedeniyle ağır Birleşmiş Milletler yaptırımları altında bulunuyor.

Pyongyang yönetimi nükleer silahlarından asla vazgeçmeyeceğini ilan ederken, 2009 yılında Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye girişini de durdurdu.

RUSYA İDDİALARINA YANIT

Grossi, Rusya’nın Kuzey Kore’nin nükleer programına destek verdiği yönündeki iddialara ilişkin ise ellerinde “bu yönde özel bir bulgu bulunmadığını” söyledi.

Öte yandan, Kuzey Kore’nin Ukrayna savaşı kapsamında Rusya’ya asker ve mühimmat desteği verdiği, karşılığında ise askeri teknoloji elde ettiği yönünde uluslararası gözlemler bulunuyor.