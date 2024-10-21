Nükleer gerilimi tımanıyor: İran'dan Birleşmiş Milletler'e İsrail mektubu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bageri, haftalık basın toplantısında, İsrail’in nükleer tehditlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bageri, Birleşmiş Milletler nükleer gözlemcisine, İsrail’in tehditleri konusunda bildirim yaptıklarını söyledi.



İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırısına sert karşılık verileceğini açıklamıştı.



Bageri, “Nükleer alanlara yönelik tehditler, Birleşmiş Milletler kararına aykırıdır ve kınanmalıdır. Bununla ilgili BM nükleer gözlemcisine bir mektup gönderdik” dedi.

Sözcü, İran’ın herhangi bir İsrail saldırısına nasıl ve ne zaman yanıt vereceğine karar vereceğini de ifade etti.



Ayrıca Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, bölgesel tansiyonu düşürmek amacıyla bugün Bahreyn ve Kuveyt’i ziyaret edeceğini duyurdu.



BEYRUT'UN İÇİŞLERİNE KARIŞMA SUÇLAMASINI REDDETTİ

Öte yandan İran, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin Beyrut'un içişlerine karıştığı yönündeki suçlamasını reddetti.



Perşembe günü Fransız Le Figaro gazetesi, İran Meclis Başkanı Muhammad Bager Ghalibaf'ın, hükümetinin İsrail ile Hizbullah arasında devam eden savaşta ateşkes için bir ön koşul olarak görülen 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasını müzakere etmeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Karar, Lübnan'ın güneyinde sadece Lübnan ordusu ve BM barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasını öngörüyor.



Mikati, bunun üzerine İran'ı, “Lübnan'ın içişlerine bariz bir şekilde müdahale etmek ve Lübnan üzerinde kabul edilemez bir vesayet kurma girişiminde bulunmakla” suçladı.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bageri ise açıklamasında, “İran'ın Lübnan'ın içişlerine karışmak gibi bir niyeti ya da bu yönde bir eylemi asla olmamıştır” dedi.



Bageri, “Lübnan'a karşı işlenen suçları ve saldırganlığı ve Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için bir girişimi ve önerisi olan her ülkeyle görüşmeler yaparız” diyerek, Ghalibaf'ın bildirilen sözleriyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu sözlerine ekledi.

