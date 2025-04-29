Nükleer güçler arasında gerilim: "Hindistan her an saldırabilir"

Asya'nın iki nükleer gücü arasındaki gerilim giderek tırmanıyor



Keşmir'de geçen hafta 26 kişinin öldüğü saldırı Pakistan ve Hindistan'ı karşı karşıya getirdi. İki ülke sınırda ateş açmayı sürdürüyorlar ve karşılıklı sert açıklamalar yapıyorlar.



Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asıf, Hindistan'ın her an ülkesine saldırabileceğini söyledi.



Asıf, "Hindistan'ın Pakistan'a saldırı girişiminde bulunma ve Pakistan'la askeri olarak çatışma olasılığı var. Bu bir olasılık, çok açık ve belirgin bir olasılık. Bu göz ardı edilemez. Kesinlikle hazırız, yüksek alarmdayız. Hava sahamızda bir ihlal olursa veya karada bir ihlal olursa, yanıt vermeye hazırız ve inşallah Hindistan'a uygun bir yanıt vereceğiz." diye konuştu.

SINIRDA GERİLİM DEVAM EDİYOR



Pakistan Savunma Bakanı, ülkesinin ancak varoluşunun tehlikeye girmesi halinde nükleer silah kullanacağına da söyledi.



Muhammed Asıf, "Hindistan ile birkaç gün içinde savaşın patlak verebileceği ihtimaline" ilişkin sözlerininse çarpıtıldığını savunarak, "Gelecek 3-4 günün önemli olduğunu söyledim ancak 3 gün içinde savaş çıkabileceğini söylemedim." dedi.



İki ülkenin orduları sınırda karşılıklı olarak ufak çaplı ateş açmayı sürdürüyor. Hindistan ülke genelinde askeri tatbikatlar da yapıyor.



ÇİN'DEN İTİDAL ÇAĞRISI



Gerilimin savaşa dönüşmemesi için arabulucular devrede. Bölgede etkili bir güç olan Çin, taraflara itidal çağrısı yaptı.



Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asıf, Çin'ın yanısıra Körfez ülkeleriyle temasa geçtiklerini belirtti. "Körfez ülkelerinden dostlarımız her iki tarafla görüşüyor" dedi. Asıf, Amerika Birleşik Devletleri'ninse olaylara müdahale etmekten kaçındığını belirtti.



ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın sorunlarını kendileri halletmeleri gerektiğini söylemişti.



KEŞMİR'DE 26 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Yeni Delhi, Keşmir'in Hindistan kontrolünde olan bölümünde geçen hafta 26 kişinin öldüğü saldırıdan Pakistanlı militanları sorumlu tutuyor.



iki ülke arasında tansiyon yükselirken Hindistan, Pakistan ile su anlaşmasını iptal etmişti. İslamabad bunu savaş sebebi sayacağını duyurmuştu. Pakistan ise hava sahasını Hindistan uçaklarına kapatmıştı.