Nükleer müzakerelerde ikinci tur. İran heyetine Arakçi başkanlık edecek

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ile yapılacak nükleer görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin başkanlık edeceğini duyurdu.



Arakçi, İsviçre'de Uluslararası Atom Enerji Ajansı Başkanı, İsviçre ve Umman dışişleri bakanlarıyla da görüşecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yapılacak anlaşmanın sadece uranyum zenginleştirme sürecini değil, aynı zamanda nükleer altyapının tamamen imhasını da kapsaması gerektiğini söyledi.

MÜZAKERELERİN İKİNCİ TURU 17 ŞUBAT'TA CENEVRE'DE



ABD ile İran arasında müzakerelerin ikinci turu, 17 Şubat Salı günü Cenevre'de yapılması planlanıyor.

ABD heyetinde, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın yer alacak.

Taraflar arasında arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi’nin de görüşmelere katılması öngörülüyor.



İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERELER

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.