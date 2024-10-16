Nükleer savaş riski kapıda: "Artık gerçek dışı değil"

Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ), dünyada gittikçe artan nükleer silahlanmaya ilişkin bir değerlendirme yayınladı.



Soğuk Savaş'ın sona ermesi, dünyanın nükleer kabuslardan kurtulmasını vaat ediyordu.



Uzun süre düşmanlıklarını sürdüren hükümetler savaş başlıklarını ortadan kaldırmayı kabul etti ve nükleer silahların yayılmasını durdurmak için iş birliği yaptı. Bu vaat artık kayboluyor.

DÜNYA NÜKLEER SİLAHLARLA DONANIYOR



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay yeni nükleer doktrinini duyurdu ve Moskova'nın savunmasında atom bombası kullanmaya hazır olduğuna dair son sinyalini verdi.



Bununla birlikte Kuzey Kore'nin de nükleer cephaneliği genişliyor. İran kullanılabilir nükleer silahlar geliştirmeye yakın ve bu da Ortadoğu'da bir silahlanma yarışı korkusu yaratıyor.



ABD, Rusya, Fransa, Çin, İngiltere, Pakistan, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore olmak üzere 9 ülke nükleer silaha sahip. Fakat uzmanlar, gelecekte bu sayının artabileceğine dikkat çekiyor.

NÜKLEER SİLAHLARI HURDAYA ÇIKARAN TEK ÜLKE



Küçük bir nükleer cephanelik geliştiren Güney Afrika, 1990'ların başında nükleer silahlarını hurdaya çıkaran ilk ve tek ülke oldu.



Nükleer silahlar, BM'nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) aracılığıyla denetleniyor.



NPT, ABD'nin atom bombalarını ilk kez II. Dünya Savaşı'nda 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde kullanılmasının ardından, ülkelerin nükleer silahlanma yarışının önlenmesi amacıyla 1 Temmuz 1968'de imzaya açılmış ve 1970'te yürürlüğe girmişti.