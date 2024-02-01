Nükleer savaşta insanlığı kurtarabilecek yeni besin kaynağı keşfedildi

Bilim insanları nükleer savaş durumunda insanlığı açlıktan kurtarabilecek yeni bir besin kaynağı keşfetti.



Ekip, her yıl ortalama 33 ton kuru yosun veya deniz yosununun okyanus yüzey alanı üzerinde ve makul bir bütçeyle yetiştirilebileceğini tahmin ediyor.



Çevre bilimci Dr. Florian Ulrich Jehn, "Daha verimli alanları kullanırsanız, yaklaşık 416 bin kilometrekarelik yani neredeyse Kolombiya büyüklüğünde okyanus alanına ihtiyacınız olur." ifadelerini kullandı.



Sert bir nükleer kış sırasında milyarlarca insanı doyurmaya yönelik bu hızlandırılmış programın ekonomik maliyeti geçmişteki başarılı ABD programlarından daha az olacak.



Ekip hala rakamları inceliyor olsa da hala belirsiz olan faktörlerden biri böyle bir senaryoda deniz yosununun gerçek fiyatının ne kadar olabileceği.



Çalışma, besin açısından zengin suyu okyanusun derinliklerinden yüzeye çıkaracak, bu devasa su tarımı programı için gereken bölgeleri etkili bir şekilde gübreleyecek ve konveksiyona benzer bir yayılım yaratacak.



Buna "nüfuz eden konveksiyon" deniyor. Sıcak su dikey dolaşımı yönlendirmek yerine soğuk suyun alçalmasını sağlıyor.

Türk astronottan uzayda 13 deney: Yosundan sağlıklı gıda mümkün mü? Haberi Görüntüle ALTERNATİF BESİN KAYNAĞI: DENİZ YOSUNU



Deniz yosunu gibi insan dostu okyanus yeşillikleri, "nükleer ortamda kış" koşullarında yetiştirilebiliyor ve onu harika bir alternatif besin kaynağı haline getiriyor.



Ancak araştırmacılar, insanların her öğünde tuzlu ve ıslak deniz bitkileriyle beslendikleri bir gelecek hayal etmelerine gerek olmadığını vurguladı.



Deniz yosununda bulunan iyot bu kadar yüksek miktarlarda insanlar için toksik olabileceğinden, yosunun besin ağına katkısı muhtemelen daha dolaylı olacak.



Deniz yosunu çiftliklerinin, şu anda insanlar tarafından tüketilen gıdanın yalnızca yüzde 15'inin yerini alacağı ve çoğunlukla hayvan yemi ve biyoyakıt üretiminde kullanılacağı tahmin ediliyor.



Nükleer savaş durumunda biyoyakıt üretiminin yüzde 50'sinin ve besi hayvanlarının yemlerinin yüzde 10'unun yosun çiftlikleri tarafından karşılanabileceğine inanıyor.



Bilim insanlarının iddialarına göre devasa bir asteroid çarpmasından volkanik patlamaya, bölgesel mahsül kıtlığına veya yerel kuraklığa kadar her şey benzer bir deniz yosunu yetiştirme programıyla telafi edilebilir. NTV’yi sosyal medyadan takip edin