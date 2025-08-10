Nükleer silah tesisinde radyoaktif arı yuvaları bulundu

Yetkililerin açıklamasına göre, ilk yuva 3 Temmuz’da, düzenli radyasyon ölçümleri sırasında tespit edildi. Radyoaktif sıvı atıkların depolandığı yer altı tanklarının bulunduğu “F Tank Sahası”nda bulunan yuva, federal sınırların 10 katı üzerinde radyasyon yaydığı için imha edilerek radyoaktif atık olarak torbalandı. Yuvada canlı eşekarısı bulunmadı.

YUVALAR İNCELENDİ

31 Temmuz’a kadar yapılan kontrollerde aynı bölgede üç yuva daha bulundu. Bu yuvalar da ilaçlanarak bertaraf edildi. Eşekarısı örnekleri üzerinde yapılan testlerde, yuvalara göre daha düşük seviyede radyasyon tespit edildi. Yine de tüm yuvaların yaydığı radyasyon, insanların günlük olarak maruz kaldığı doğal arka plan radyasyonunun yüzde 1’inden az seviyedeydi.



Savannah River Site yetkilileri, kontaminasyonun büyük ihtimalle "soğuk savaş döneminden kalma", yani geçmişteki nükleer üretim faaliyetlerinden kalan kalıntılar nedeniyle oluştuğunu belirtti. Açık alanlardaki bazı ekipman değişimi ve tank muayenesi gibi işlemler sırasında, kuşlar veya eşekarısı gibi biyolojik türlerin düşük düzeyde radyoaktif alanlara erişimi mümkün olabiliyor.

SAĞLIK RİSKİ OLUŞTURUYOR MU?

Uzmanlar, yuvaların kontaminasyona toprak yoluyla veya eski sızıntılar aracılığıyla maruz kalmış olabileceğini söylüyor. Güney Carolina Orman Komisyonu'ndan David Jenkins, bu tür olayların yalnızca radyasyon barındıran bölgelerde görülebileceğini belirterek, dış dünyada böyle bir durumun oluşma ihtimalinin çok düşük olduğunu ifade etti. Jenkins ayrıca, bu eşekarılarının insanlara zarar verme riskinin çok düşük olduğunu, hatta yutulmaları durumunda bile ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmayacağını vurguladı.



Saha yetkilileri, radyoaktif yuvaların çalışanlara, çevreye veya bölge halkına bir tehdit oluşturmadığını ve olası kontaminasyonun erkenden tespit edilip kontrol altına alınabilmesi için sürekli izleme yapıldığını açıkladı.