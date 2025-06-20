Nükleer tesis vurulursa ne olur? Risk ne kadar büyük?

Saldırıların başından bu yana sıklıkla İran'ın farklı noktalarındaki nükleer tesis ve altyapılar İsrail'in hedefi oluyor.



Ancak İran, nükleer tesisleri bu tarz saldırılara karşı korunması için yerin metrelerce altına inşa edilmiş durumda.



İran'ın sahip olduğu 2 nükleer zenginleştirme tesisinden biri olan Tahran'a 161 km mesafedeki Fordo'ya, ancak ABD'nin elindeki GBU-57 tipi sığınak delici bombalarla yapılan bir saldırının etkili olabileceği biliniyor.



İsrail'in bu tesise hasar verebilecek bir bombaya sahip olmadığı için ABD'yi savaşa çekmek istediği belirtiliyor.

"PATLAMA ALANINDA SINIRLI KALABİLİR"



Peki korkulan olur da ABD İsrail'in yanında savaşa dahil olur ve Fordo'ya sığınak delen bombayla saldırırsa bu durum nükleer bir felakete yol açar mı?



Alabama Üniversitesi'nden bilim insanı Emily Caffrey patlamayla ortaya çıkabilecek gaz bulutunun çok uzağa gidemeyeceğini söylüyor.



Uranyumun gaz hali olan Uranyum Heksaflorid'in çok ağır bir gaz olması nedeniyle bölgeden çok uzak noktalara taşınmasının düşük bir ihtimal olduğunu belirtti



Caffrey, bu yüzden nükleer kirliliğin vurulan alanla sınırlı kalmasının beklendiğini ve yakında bulunmayanlar için bir tehdit yaratmayacağını düşündüğünü söyledi.

ABD'nin envanteridne yer alan sığınak avcısı bombalar gündemde.

ABD'li nükleer güç güvenlliği uzmanı Edwin Lyman da benzer görüşte.



Lyman bu tür tesislerde bulunan 2 uranyum iztopunun, çevreye yayıldığında ciddi bir sağlık tehdidi yaratmayacağını söyledi.



Sığınak Delen bombayla İran'ın nükleer tesisinin hedef alınmasının düşük düzeyde bir nükleer kirliliğe yol açacağını yalnızca tesisin yakın çevresini etkileyeceğini düşündüğünü kaydetti.



Ancak Lyman olası bir saldırının ardından ortaya çıkması beklenen uranyum heksaflorid gazının havadaki suyla reaksiyona girerek hidroflorik asit oluşturması olasılığının tehlikeli olabileceğine işaret etti.



Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı direktörü Rafael Mariano Grossi İran'daki tesislere yapılan saldırıları yakından takip ettiklerini söyledi.



Grossi, İsrail'in Fordo Nükleer Tesisine yönelik saldırıları rapor edilse de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tesiste bir hasar tespit etmediğini kaydetti,