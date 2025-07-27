Nükleer tesis üzerinde 3 gizemli drone: Japonya alarma geçti

Japonya'nın güneybatısındaki Genkai nükleer güç tesisine üç drone'un izinsiz girdiği açıklandı.



Ülkenin Nükleer Düzenleme Kurumu, dört reaktörlü Genkai Nükleer Santrali'ni işleten Kyushu Electric Power tarafından olaydan haberdar edildiğini bildirdi.



Bölgede herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı ve çevreye yönelik bir tehdit olmadığı ifade edildi.



Nükleer tesislerin yakınında veya üzerinde drone aktivitesinin genellikle yasak olduğu bilinirken, bir yetkili olayı "son derece alışılmadık" olarak tanımladı.

KİMİN UÇURDUĞU BİLİNMİYOR



Polis, olayla ilgili araştırmaya devam ediyor. Drone'ların kim tarafından kontrol edildiği ve neden bölgede uçurulduğu henüz bilinmiyor.



Tesis çevresindeki radyasyon seviyesilerinin normal olduğu ve tahliyenin gerekmediği kaydedildi.



Sitedeki 1 ve 2 numaralı reaktörler hizmet dışı bırakıldı.3 ve 4 numaralı üniteler, 2011 mart ayında meydana gelen deprem ve tsunaminin neden olduğu Fukuşima nükleer felaketinin ardından getirilen gelişmiş güvenlik düzenlemelerinin ardından 2018 yılında yeniden faaliyete geçti.

